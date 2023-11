CSS: Limitan entrega de medicamentos, Constantino y Gerez reiteran «desfinanciamiento»

Hoy los afiliados a la obra social provincial, la Caja de Servicios Sociales, se vieron sorprendidos al conocer la restricción en la entrega de medicamentos de una cadena de farmacias en Río Gallegos. La novedad no tardó en tener una respuesta por parte de los vocales Beatriz Constantino, del sector Pasivo y de Hugo Gerez, de los activos.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo

Dichas autoridades fijaron postura en un comunicado explicando las razones por las cuales se llegó a esta situación.

COMUNICADO

«Ante la venta restringida de medicamentos por parte de una cadena de farmacias en Santa Cruz, los vocales por los activos y pasivos, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, informan a los afiliados que pueden adquirir los medicamentos en otras farmacias que mantienen convenio con la CSS y que no expenden de manera restringida. Es decir, la situación sólo se circunscribe a un determinado grupo empresario de farmacias de la provincia.

De acuerdo a información suministrada por la presidencia de la Caja de Servicios Sociales, este grupo de farmacias pide achicar los tiempos de pagos que realiza la obra social, en un contexto en el cual la CSS no dispone de la totalidad de los recursos, como debe ser por ley, lo cual ya fue advertido en diversa oportunidades por los vocales.

La situación de la salud es complicada a nivel nacional por la creciente inflación que deriva en la suba casi semanal de parte de los medicamentos en la cadena de proveedores.

Los vocales siguen remarcando que el desfinanciamiento de la obra social continúa, no solo porque no se disponen de recursos propios debido a que los fondos los envía el ministerio de Economía- o porque los Intendentes no envían los aportes que descuenta a los trabajadores municipales- sino porque en un año, los costos aumentaron cerca de un 80%, mientras los ingresos a la CSS, solo un 45%».