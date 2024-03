Crecen los pedidos de organizaciones sociales al Banco de Alimentos

Asi lo manifestó Lorena Troncoso, directora ejecutiva de la institución, quien dialogó con el programa Bajamos la térmica y expresó que la situación es “muy preocupante. Estamos hablando que ya superamos la mitad de la población del país que está en esta situación y no es ajena a nosotros.

Fuente: LV8 Libertador de Mendoza

La realidad es que tenemos mucho más trabajo desde todo punto de vista por un lado desde la demanda es cruda que no cesa que es de todos los días que son organizaciones pero también particulares que solicitan la ayuda alimenticia.

Por otro lado Troncoso comentó que “no dejamos de golpear puertas al sector en donde está la disponibilidad de los alimentos que tiene que ver con la industria, con el productor, con las empacadoras, con los mercados de concentración. Siempre afianzamos nuestra actividad estableciendo que lo que intentamos hacer es unir dos ecuaciones que son muy importantes para nuestra actividad”.

Respecto de la actividad que están desarrollando en este momento, Troncoso aclaró que “la realidad es que no estamos pudiendo responder de la manera que quisiéramos porque tenemos 23 organizaciones que están en lista de espera y que se han presentado su documentación para ser parte de nuestra red de trabajo. Pero la realidad es que actualmente estamos trabajando con 81 instituciones y a través de ellas un alcance de 43.000 personas destinatarias de los alimentos. El año pasado en enero del 2023 estábamos trabajando con 80 organizaciones y un alcance de 37.000 personas destinatarias significativa”.

Troncoso explicó que el año pasado hubo una gran cantidad de donaciones. “Recibimos 1 millón 200 mil kg de alimentos. Pero no podemos sumar a las 23 organizaciones que están en lista de espera porque las que ya reciben nuestra ayuda tienen más gente a la cual alimentar”.

Finalmente, Troncoso aclaró que “muchas personas de las que van a comedores tienen trabajo, pero no les alcanza para solventar la alimentación”. Y afirmó que hay que trabajar mancomunadamente con el estado y las organizaciones, siendo la logística su especialidad.”Nuestro hacer está bastante aceitado desde ese lugar pero entendemos que no vamos a resolver el problema de esta manera. Son necesarias políticas de estado en este sentido”.