Crean registro de barcos incumplidores en las prospecciones

No es extraño que algunos barcos designados abandonen el área porque no encuentran recurso, desistan de participar o no cumplan con las obligaciones que establece el Consejo Federal Pesquero por recomendación del INIDEP. Ahora quienes incumplan quedarán afuera de los sorteos.

Se aproxima la temporada en aguas nacionales dentro de la Veda de Merluza y para poder dar inicio a las tareas de pesca, como así también para poder determinar las áreas donde se podrán realizar capturas durante su apertura, es necesario realizar periódicamente prospecciones. Pero cuando las zonas asignadas no dan los rendimientos de capturas esperados por las empresas seleccionadas, abandonan la tarea y se dirigen hacia otros sitios ya habilitadas o vuelven a puerto. A partir de la sanción de la Disposición 4 de la Dirección de Pesca recientemente publicada en el Boletín Oficial, quienes incumplan con las obligaciones asumidas quedarán fuera de futuros sorteos para participar de las prospecciones.

“Respecto a la experiencia adquirida, resulta oportuno incorporar un “Registro de Incumplimientos de Buques Pesqueros participantes en Prospecciones”, indica la citada disposición y aclara que tendrá por finalidad “inscribir los incumplimientos que los Buques Pesqueros pudieran cometer por la inobservancia de las bases y condiciones que consignaran el Consejo Federal Pesquero”.

“En caso de existir uno o más incumplimientos por parte de un Buque Pesquero, ello dará lugar a excluir al mismo de participar en las sucesivas prospecciones” y será la Dirección Nacional la encargada de informar al CFP que barcos han incumplido con algunas de las obligaciones básicas consideradas para la expulsión.

Las incluidas en el artículo 2 de la norma son: “No respete la fecha de inicio; no permanecer en el área asignada; no acatar los plazos estipulados para la realización de la prospección; no respetar la asignación de Buques Pesqueros previstos para la realización de la prospección, es decir no concurrir cuando han sido elegidos”, como ocurrió con los buques congeladores en la última prospección. También se sancionará el no comunicar la información diaria; no cumplir con las condiciones mínimas de embarque del observador o que no se cumpla con la que oportunamente establezca el CFP.

Con la medida se busca evitar que las prospecciones queden desiertas o no reúnan el número de barco requeridos por cuestiones ajenas a la investigación científica y la administración pesquera, como así también mejorar la calidad de la información con la que luego deben adoptarse medidas de manejo.

Fuente:Revista Puerto