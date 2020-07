CORTE DE LUZ EN CALETA OLIVIA “Esto no nos puede volver a pasar”

Tras llevar adelante gestiones ante YPF y Transpa, para coordinar el restablecimiento del servicio eléctrico en Caleta Olivia, el vicegobernador, Eugenio Quiroga, puso en valor la tarea de Servicios Públicos y advirtió que los años de desinversión energética del Gobierno de Cambiemos, no fueron gratis.

“No podemos desvincular el proceso de desinversión absoluta que atravesamos en los últimos cuatro años, con una gestión nacional que no construyó ni un kilómetro de tendido eléctrico”, aseguró hoy el vicegobernador de Santa Cruz, que este fin de semana- desde el aislamiento que lleva adelante en su ciudad-, Caleta Olivia, realizó gestiones de forma conjunta con el Municipio, Servicios Públicos S.E., e YPF, para revertir el apagón que duró más de treinta horas.

El inconveniente se registró en la línea de 66 Kv, que va de Caleta Olivia a Pico Truncado, razón por la cual Eugenio Quiroga junto al intendente Fernando Cotillo y el presidente de SPSE, SE., Nicolás Michudis, avanzaron además con Transpa, para detectar la falla y revertirla.

En este contexto, luego de hablar con la gobernadora Alicia Kirchner, el vicegobernador tuvo comunicación con YPF, a quienes además solicitó que se retomen las tareas de ejecución de la Línea de 132 Kv, que la empresa tenía previsto entregar al finalizar este año.

“Hablamos de una obra muy importante para los caletenses y que fue interrumpida por el gobierno de Mauricio Macri, que no la incluyó en el Presupuesto Nacional 2019, y que por voluntad de nuestro gobierno pudo gestionarse con la ejecución de YPF Luz” dijo Quiroga, asegurando que “si tenemos los problemas que tenemos hoy, es porque hubo un Gobierno nacional que nos dio la espalda y no nos permitió reemplazar ese tramo del tendido que se tiene que sumar al Interconectado”.

En este sentido, el titular del Legislativo puso en valor la tarea desplegada por la empresa estatal santacruceña, que preside Michudis, porque “pusieron toda la predisposición para que volviera el servicio a la ciudad, en medio del temporal, durante el tiempo que hizo falta para resolver la situación”.

Sin embargo, “es un arreglo temporal. Esto que no puede volver a suceder en Caleta Olivia. Nosotros vamos por la Línea de 132 para que la actual, que prácticamente es obsoleta, quede para alguna eventualidad”.

Para concluir, Quiroga puso de manifiesto que, pese a estar cumpliendo la cuarentena por haber estado días previos en Río gallegos, donde las autoridades intentan cortar el brote de COVID-19, “estoy en funciones, y con más razón en todo lo que tenga que ver con mi ciudad”.

Fuente: Dirección de Prensa HCD