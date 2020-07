Coronavirus, estrés y conducción

Conducir es una acción compleja que exige mucho más de lo que parece. Involucra al conductor psicológica y físicamente. Requiere de concentración y un estado de alerta y atención permanentes y una rápida evaluación y respuesta ante imprevistos.Un conductor estresado no está en las mejores condiciones para conducir con seguridad ya que las exigencias del tránsito lo sobrepasarán fácilmente, amentando significativamente la tensión y el malestar interior. A medida que la cuarentena se flexibilice, se sumarán al tránsito conductores y peatones que continuarán sometidos a preocupaciones mayores a las habituales y por lo tanto podrán ser usuarios de la vía pública riesgosos. No solo usar barbijo y mantener la distancia física serán necesarios para cuidar la vida en la post pandemia. Conducir sin alcohol, descansado, usar los cinturones de seguridad y los cascos, así como los SRI (Sistemas de Retención Infantil), controlar la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, no usar el celular mientras se conduce, entre otros, serán más que nunca imprescindibles para evitar siniestros. (Para saber más Revista Luchemos por la Vida N° 20)Lic María Crisina IsobaDirectora de Investigación y Educación Via Luchemos por la Vida