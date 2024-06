Copa América: De Paul confesó que no imagina una Selección sin Messi

Tras una nueva práctica en el bunker argentino de Atlanta, el volante del Atlético Madrid -único titular confirmado para el debut en el mediocampo- habló sobre el posible retiro del capitán, quien a su vez recordó con tristeza lo acaecido en la edición 2021 del certamen continental.

Cuenta regresiva para la defensa de la corona de la Selección Argentina, que este jueves debutará en los Estados Unidos en la edición 2024 de la Copa América ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo A. Luego se medirá ante Chile y Perú.

A la espera de lo que dirá el DT Lionel Scaloni este miércoles a las 16.30 en conferencia de prensa, y tras un nuevo entrenamiento en el campus de Kennesaw State University, Leandro Paredes ganó mucho terreno en el mediocampo, donde Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Gio Lo Celso aún pelean por un lugar, mientras que las otras dudas son Angel Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Alvarez.

El único confirmado en mitad de cancha es Rodrigo De Paul, a quien le cuesta imaginar al equipo sin la presencia del capitán Lionel Messi en el futuro. «A mí me da miedo el día que Messi no esté más en la Selección. Yo siempre lo hablo con él. Con él es todo más fácil. Todas nuestras comodidades son gracias a él. Es la base de todo esto».

En diálogo con Telemundo, el jugador del Atlético Madrid confió: «El siempre me dice: ‘Vos podés levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo estaré ahí. Yo voy a ser siempre parte de ustedes'».

Huelga destacar que el futbolista surgido en Racing y la Pulga son compinches en las concentraciones de Argentina: juntos lograron los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022.

Si bien no hay una fecha de retiro para el astro rosarino en la Selección, según sus propias declaraciones ese día no estaría muy lejos, ya que en varias ocasiones no garantizó que dispute la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.