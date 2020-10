Contreras: “Es importante que la mujer esté en los cargos de decisión”

Con su asunción como vicepresidenta del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, la productora Santacruceña Ramona Contreras se convirtió en la primera mujer en alcanzar el cargo. Consideró que la Pandemia de COVID 19 brinda “el momento de mostrar qué es lo que puede aportar la agricultura”

Con su asunción como vicepresidenta del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, la productora Santacruceña Ramona Contreras se convirtió en la primera mujer en alcanzar ese cargo. “Pepa” Contreras representa a los productores agrícolas de Patagonia Sur. Integra del Consejo del Centro Regional desde hace seis años y tiene una fuerte vinculación con el INTA en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se desempeñó como presidenta del Consejo Local Asesor (CLA) de la Agencia de Extensión Rural Los Antiguos – Perito Moreno.

“Yo soy agricultora, nací en esta chacra, donde vivo. La Margarita es una de las primeras chacras de Perito Moreno, mi abuelo era uno de los fundadores, de la ciudad, de la familia. Hace 30 años que la chacra es mi actividad continua”, cuenta. Contreras recordó que está en la chacra desde “el año 90”. “Me quedé trabajando, haciendo producción. Soy productora forrajera estrictamente, pero también estuve en la época del ajo santacruceño”, comparte.

– ¿Cómo ves el rol de la mujer, como ha sido tu experiencia?

– Yo creo que siempre fue un trabajo mixto. Siempre lo vi, por ejemplo, tengo un recuerdo muy fuerte de la erupción del Hudson, en 1991. Mi mamá, con un saco rojo, montando a caballo y para salir a convocar a las otras vecinas, para ver cómo solucionaban entre todos el tema, como hacían para darle el alimento a sus ovejas. No sé si es por ese ejemplo que tengo, o porque siempre vi a mi alrededor a las mujeres, las chacareras. También hay muchos hombres chacareros, pero el hombre siempre iba más al campo, era su campo de acción, mientras que la mujer era la que se quedaba a cargo de la chacra. Entonces lo he vivido como algo natural y ahora estoy en el grupo Chacareros, que está conformado por más hombres que mujeres. Pero yo creo que el rol de la mujer ha sido siempre tan importante como el del hombre de la agricultura.

– ¿Qué perspectivas tenés con el trabajo a desarrollar en este contexto?

– Tengo una perspectiva bastante positiva. Creo que este es el momento de mostrar qué es lo que puede aportar la agricultura. De hecho, en esta Pandemia a la agricultura se la señaló como una de las actividades esenciales, por su rol central en la producción de alimentos. Además, en el marco de la nueva gestión nacional el INTA cuenta con presupuesto para funcionar, que en los cuatro años anteriores no tenía. No había presupuesto. Los técnicos no podían salir a hacer su trabajo con comodidad y eso ahora ha cambiado.

En Patagonia sufrimos los recortes, las distancias son muy largas, se gastaba mucho en combustible por ejemplo, y los insumos son más caros que en otras regiones. Así que bueno, tengo esperanza de que ahora todo va a andar mucho mejor. Además sufrimos cierres de agencias o reducciones de grupos de trabajo. Caleta Olivia es el caso más importante, es una agencia estratégica que se redujo al grupo de trabajo y eso también tiene un impacto en el territorio. Y también tuvimos la pérdida de recursos humanos.

– ¿Y con respecto a las dificultades desde el punto de vista productivo, el cuáles son las más importantes de cara a esta post pandemia, donde se habla también de un rol fuerte de la producción de alimentos?

– Una de las mayores dificultades que va a haber es la climática. Es algo que siempre nos pasa a los agricultores- Dependemos muchísimo de “la buena de Dios”, siempre decimos esto porque una helada a destiempo o un viento en plena floración de los frutales nos afecta negativamente la producción, nos quedamos sin cosechar fruta. Una sequía también te perjudica, una inundación también. Nosotros estamos en una región muy susceptible a todos estos cambios, son muchos los factores que te perjudican. Entonces yo creo que ahí el INTA juega un papel muy importante porque es el que está en todo lo que es prevención, acompañamiento, asesoramiento técnico. Yo creo que hay mucha producción que no se podrían hacer si no estuviera el INTA con el ojo encima, como por ejemplo la producción de cerezas en Los Antiguos. Yo creo que nunca se podría haber llegado a un nivel de exportación si no estuviera el INTA acompañando.

– ¿Cómo has vivido tu experiencia en el Consejo Regional?

– Bueno, ahí sí que me llevé una sorpresa. Cuando llegué al Consejo Regional, por ejemplo, eran dos mujeres las que estaban, de un total de treinta representantes: la representante de la UNPA, la Dra. Patricia Gandini y la Ministra de Agricultura de Chubut, Gabriela Dufour con la que compartí sólo una reunión. Después estaba yo, y el resto eran todos varones. En mi caso vi que realmente el rol de la mujer era mínimo, pero siempre se respetó mucho nuestra palabra. Siempre que no se nos trató con respeto. De hecho en los concursos para los cargos del INTA tiene que haber representantes del Consejo Regional, entonces ahí siempre se pone una mujer por una cuestión de equidad, para que haya igualdad de género. Siempre participamos en los concursos, entonces eso hay que valorarlo y respetarlo.

– A nivel nacional hubo avances en este campo.

– Sí, creo que el hecho de que la mujer llegue a un cargo de poder realmente es importante, porque sobre lo que la mujer siempre ha estado en la parte de la labor, no en los cargos de decisión. Entonces es importante que la mujer también esté en los cargos de decisión, porque a veces la mirada es diferente, da la contención que se puede dar desde la mirada de una mujer. Es muy diferente a la que puede llegar a brindar un hombre con las realidades diferente que viven, sino por la manera de ver la economía. Así que yo creo que por fin se está dando un lugarcito donde las mujeres podemos estar con lugares, como el del Consejo de Centro Regional.

– ¿Es muy importante para vos consolidar tu participación en el Consejo?

– Sí, estar en la vicepresidencia me honra, y me siento muy cómoda trabajando codo con Miguel O’Byrne, el presidente. Creo que vamos formar un lindo equipo de trabajo, con Nicolás Ciano que acompaña desde la Dirección del Centro Regional. El trabajo del consejero es estar al servicio del INTA, es poner el hombro para que el INTA pueda seguir bien orientado, bien acompañado. Nosotros donamos nuestro tiempo y nuestro trabajo, de forma voluntaria trabajamos para el INTA y es una actividad de servicio. Es un trabajo de amor.

Fuente: ina.gob.ar