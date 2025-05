Contingencia en YCRT tras sismo en Río Turbio: “Lo que más cuidamos son a los trabajadores”

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo, dialogó con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz y abordó temas sensibles para la comunidad santacruceña sobre las repercusiones del reciente sismo que sacudió la Cuenca Carbonífera.

Gordillo, en primer término, destacó la efectividad del plan de evacuación de la empresa: «logramos hacer un plan de evacuación acorde, en menos de una hora la mayoría de los operarios salieron, es decir los del cuarto turno que en ese momento se encontraban en el lugar».

Ya al día siguiente, tras las inspecciones realizadas por la brigada de emergencia y personal de geología y seguridad, indicó que no se reportaron daños significativos en las galerías ni en los frentes de trabajo, “por lo pronto no hemos tenido nada, ningún cambio, o sea que no hay impacto, ningún tipo de desprendimiento o situación con la roca que pueda peligrar la labor diaria», afirmó el interventor y a la vez destacó “lo más importante para nosotros es el trabajador”.

Ante la pregunta sobre posibles medidas preventivas a futuro, el funcionario reconoció una falencia importante: «la empresa no cuenta con estudios de geomecánica que puedan visualizarse con cuando hay ciertos desprendimientos o ciertas situaciones de comportamiento de la mina, sobre todo en las galerías o en el interior y tampoco tenemos un detalle preciso, sino que dependemos de otros estudios cuando hay riesgo sismológico. Hay que hacer algo de inversión para tener mayor previsión, reducción de riesgo y mejora», amplió.

Capacitación

Sobre la capacitación del personal, el Gordillo Arriagada aseguró que la empresa cuenta con profesionales con conocimiento y la colaboración de universidades e institutos. Sin embargo, la actual situación financiera de YCRT, con más de un año sin presupuesto operativo, impacta en el desarrollo pleno de las actividades. «La tarea está reducida en actividad constante. Que no es lo es lo mismo que estar parada”, explicó, aunque aclaró que existen compromisos de producción y venta de carbón que deben cumplirse.

La conversación también abordó el reciente accidente laboral, donde un operario resultó afectado por el desprendimiento de un planchón de carbón. Gordillo destacó la rápida evacuación de la mina en esa ocasión y la importancia de los simulacros y el trabajo en equipo, aunque reconoció que a veces existen deficiencias en estos aspectos. «Felicito al equipo de seguridad, de mina, al equipo de la brigada que han hecho un trabajo impecable para que no hayamos tenido que lamentar ningún tipo de incidente», expresó.

Gestiones en Buenos Aires

Finalmente, se refirió al proceso de transformación de YCRT en una Sociedad Anónima, un proceso que aún se encuentra en curso. En este contexto, la negociación de los convenios colectivos de trabajo sigue pendiente, así como la conformación del directorio y la definición del capital accionario.

El interventor se encuentra en Buenos Aires realizando gestiones con la Agencia de Transformación y la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) para avanzar en estos temas y también para atender un pedido de diputados nacionales de explicar la situación actual de la empresa.

Gordillo resumió la situación de YCRT como un «proceso de transformación que requiere definir el tema de los años», estimando que en dos o tres meses se formalizará la constitución de la Sociedad Anónima con el 51% del capital estatal.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/LU14 Radio Provincia.