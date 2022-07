Conectividad “eficiente” para el interior provincial: un desafío

Hay localidades sin servicio de transporte regular, otras que lo han visto disminuido fuertemente. La Secretaría de Transporte se refirió al trabajo que se hace tanto en lo aéreo como en lo terrestre. Perito Moreno, un aeródromo clave para el turismo y la producción.

Fuente: La Opinión Austral

La conectividad aérea o terrestre hacia el interior provincial hoy es deficiente. No sólo por horarios sino también por ausencia de alternativas, en algunos casos. “Recuperar pasaje” tanto para la conectividad aérea, básicamente a través de la línea de fomento del Estado Nacional (LADE) como apoyar a las empresas terrestres para volver a operar en su plenitud, son ejes principales de la Secretaría de Estado de Transporte de Santa Cruz, hoy a cargo de Rolando D’Avena.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, el funcionario señaló que desde su área “trabajamos en cuatro ejes principales: Civil, Vial, Conectividad y la seguridad operacional”, en el caso de los aeródromos provinciales, “a los que pensamos, en su conjunto, como una gran red de conectividad provincial”.

Celebró que la línea de fomento del Estado retome su operatoria intraprovincial y “nosotros nos estamos ocupando de analizar cada uno de los aeródromos para ponerlos a punto desde la operatividad y la seguridad”.

Ejemplo de eso es Perito Moreno, donde se instaló un nuevo equipo de scanner que permitirá el abordaje de los aviones con valijas en bodega y no sólo con equipaje de mano, como sucede hasta ahora, lo que permite “otra impronta de cara al turismo que es clave para este aeropuerto”.

En tanto que para esta semana “la planta de combustible, fundamental para la vida y el desarrollo del aeropuerto, ya estará operativa”.

A raíz de esto se trabaja para que no sólo LADE aterrice en la localidad, sino que pueda haber otra línea regular que opere en esta terminal aérea. “Va a ser lento, pero confiamos en que comience a llegar, en particular en lo que hace a la conexión Perito Moreno y El Calafate”.

En Puerto Santa Cruz, el 11 se inaugura el valizamiento nocturno, que permitirá la operatoria en dicha terminal en cualquier hora del día. Junto a la inauguración del sistema, se concretará el retorno de la línea aérea de fomento a la localidad.

“Estamos charlando con la intendente de Puerto Deseado para incorporarlo a la red” sostuvo Rolando D’Avena, al tiempo que remarcó que igualmente trabajan para volver operativos los aeródromos de 28 de Noviembre y el de Gobernador Gregores, “ubicado en el centro de la provincia y es estratégico”.

Para que la conectividad aérea se pueda profundizar, el funcionario consideró que es clave “recuperar pasaje”, es decir que la gente “asuma el avión como una alternativa de movilidad”.

La llegada de las “low cost”, salvo a El Calafate, aún no es factible para la Capital

Pero también apuntó que eso va de la mano al transporte terrestre, “que tendrá que tener una readaptación, en la cual estamos trabajando”.

Transporte terrestre

En la actualidad y luego de la paralización a la que obligó la pandemia de Covid-19, las frecuencias y puntos de conectividad que solía tener el interior provincial entre sí y respecto de la capital provincial se han visto mermadas en forma ostensible.

Sobre el tema, el secretario de Transporte aseguró que uno de los grandes problemas existentes es que los viajes “no han recuperado la cantidad de pasajeros” que supieron tener hace dos años.

“Hay algo a lo que nos tendremos que ir adaptando todos, es que la recuperación del pasaje, después de la pandemia, no se ha dado. La mayoría de las empresas no superan el 40% de ocupación en los servicios”, lo que dificulta mucho la operatividad.

“Nos ha pasado que en la zona norte, donde teníamos 3 o 4 servicios al día, hoy, entre todas las empresas se ponen de acuerdo para ir una vez cada una, porque entre todas no completan un micro.

Recordó que al igual que el turismo, el transporte terrestre fue el sector que más sufrió la pandemia. Y ahora, lo que pasa es que la recuperación que se dio en otros sectores, no se está dando en el transporte de media o larga distancia.

Respecto de las razones, señaló que lo que se cree es que, obligados por la falta de micros, “los pasajeros se han acostumbrado a resolver su traslado de otra forma, y no regresan al micro”.

Lago Posadas es hoy la única localidad que no posee conectividad regular

En ese lugar ubicó a la Ruta 40 “donde hay veces que los micros salen con 3 o 4 personas. Por ejemplo el caso de Lago Posadas que hoy es la única localidad que está desconectada ya que se quedó sin servicio regular”.

“Puerto Deseado es otra de las ciudades que también está complicada”, en ese sentido. En realidad toda la zona norte, los colectivos no están al 100%. Por caso Perito Moreno, llegaban tres empresas, y hoy sólo hay una diaria.



D’Avena afirmó que se está trabajando en encontrar una solución, “tratando de ayudar a las compañías”, para que se puedan recuperar tanto operativa como económicamente.

El funcionario reveló que hoy no hay empresas que se interesen en licitar una frecuencia, razón por lo cual se están entregando concesiones “en forma experimental, como se denomina al tipo de adjudicación” para unir localidades.

De igual forma se trabaja en “la readaptación de horarios, buscando la mejor frecuencia que despierte la demanda de los pasajeros”. “Es algo que nos preocupa mucho, no sólo para el desarrollo de la conectividad sino también desde el punto sanitario, por el traslado de vecinos que demanden servicios de salud en otra localidad”