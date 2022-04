Condenado por enriquecimiento ilícito: rechazan la recusación de José López contra dos jueces

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo contra los jueces Ricardo Basílico y José Michilini, quienes integraron el tribunal que lo condenó a siete años y medio de cárcel.

Fuente: Nuevo Día

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López para apartar a los jueces del Tribunal Oral Federal número uno Ricardo Basílico y José Michilini de un remanente de la causa en la que fue condenado por enriquecimiento ilícito.

López, a través de su defensora, Valeria Atienza, recusó a los jueces por temor de parcialidad, habida cuenta de los fallos que pese a haberle concedido la excarcelación le fijaron una caución económica que tornó imposible su libertad.

El tribunal oral, que condenó a López a siete años y medio de prisión, le había fijado inicialmente una caución de 85 millones de pesos, que luego redujo a 48.

Pero López nunca pudo reunir esa suma y permaneció preso pese a tener un fallo que ordenaba su libertad.

Finalmente, en noviembre del año pasado consiguió, a través de tres fiadores, cancelar una caución de 14 millones y medio de pesos y obtuvo la “inmediata libertad”, según dispuso el propio Tribunal Oral.

López recusó por presunta animosidad manifiesta y temor de parcialidad a Michilini y Basílico, pero el propio Tribunal Oral desestimó el apartamiento.

López insistió ante la Cámara de Casación, pero los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma confirmaron el rechazo a la recusación.

“La parte limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el tribunal y cuyos fundamentos no logra rebatir”, sostuvo el tribunal casatorio.