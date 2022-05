Con seis goles de Julián Álvarez, River goleó a Alianza Lima, por la Copa Libertadores

Con la clasificación y el primer puesto de la zona asegurado, River le ganó 8-1 ante Alianza Lima y le puso el ponerle el broche de oro a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La goleada del Millonario contó con un Julián Álvarez intratable que marcó seis goles, mientras que Santiago Simón y Elías Gómez anotaron los tantos restantes. A continuación, lo mejor del partido.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo

El primer tiempo se tiño de blanco y rojo gracias a un Julián Álvarez intratable. Desde un principio, el conjunto de Marcelo Gallardo se mostró muy activo y las chances de gol no tardaron en llegar. Tras desperdiciar algunas oportunidades para abrir el marcador, al minuto 17, el Araña se destapó en esta Copa y puso el primero: recuperó la pelota yendo al piso, la número cinco la recibió Enzo Fernández, quien filtró un gran pase al área rival para que el mismo Álvarez defina cruzado.

Tres minutos más tarde, a los 17 minutos de juego, Santiago Simón arrojó un precisó centro al punto penal para la aparición sorpresiva de Julián, quien de primera infló la red y anotó el segundo del Millonario y de su cuenta personal. No obstante, a los 25 minutos, la polémica se hizo presente: Alianza Lima llegó al descuento de cabeza, pero el línea levantó la bandera por presunto fuera de juego y lo anuló. No estaba en offside. Luego, cuando la primera mitad estaba llegando a su fin, volvió a decir presente el goleador riverplatense: al minuto 40, Álvarez recibió en la puerta del área, controló y puso la pelota al lado del palo para su triplete y el delirio de la gente.

En el complemento, La Banda fue una topadora. A los 52 minutos, Santiago Simón capitalizó un rebote dentro del área chica y tan sólo tuvo que empujarla para anotar el cuarto. Un minuto después, Julián concretó un póker de goles: presionó alto, recuperó tras un error del arquero peruano y no perdonó. 5-0 para River… e iba a ver más. A los 56, Elías Gómez habilitó de forma exquisita a Álvarez, el killer riverplatense definió por arriba de la inmensidad del arquero y anotó su quinto tanto en su cuenta personal y el sexto del Millo. Intratable.

No obstante, los de Núñez estaban insaciables y fueron en busca del séptimo. Lo consiguieron al minuto 78, cuando Tomás Pochettino concretó un hermoso pase filtrado para Elías Gómez, quien controló y puso de un zurdazo explosivo la número cinco en el ángulo. Y también fueron por el octavo: al minuto 82, Julián Álvarez marcó el sexto en su cuenta personal tras gambetear dentro del área por duplicado y, de zurda inflar la red. Ya los 88, Alianza Lima tuvo un penal a favor, Pablo Lavandeira no perdonó y descontó.