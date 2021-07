“Con La Llegada De CGC A Santa Cruz Norte, Entramos A Una Etapa Que Nos Da Esperanzas”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar, destacó las acciones articuladas desde la Institución que conduce con el Gobierno provincial para la concreción del arribo de esa compañía al Yacimiento que operaba Sinopec, donde incrementará notoriamente y en forma inmediata la Producción.

“Esta Institución no se equivocó cuando dijo que Sinopec había dejado en total abandono el Yacimiento que operaba en Chubut, y se lo dije a todas las autoridades de la provincia de Santa Cruz. Sabemos entender cuando hay un contrato de por medio y son cuestiones que hay que respetarlas”, remarcó el líder sindicalista.

Y agregó que “también sabíamos que había tratativas y se venía avanzando bien porque hay un diálogo con la operadora CGC (Compañía General de Combustibles), un vínculo en la zona sur -en Río Gallegos- donde tienen un Yacimiento importante y pasan de ser el tercer al segundo productor en la provincia con esta nueva concesión, dónde a partir del día de ayer (30 de junio) se hicieron cargo ya del Yacimiento Santa Cruz norte que arranca en la zona de Cañadón Seco, El Huemul y Las Heras, que es de gran importancia”.

“Este hecho marca un antes y un después. Mantuvimos una reunión por la mañana con gente de Relaciones Laborales donde la compañía ya nos aseguró que su idea es por 90 días ver en qué circunstancias están, ir evaluando todo y ya van a poner en funcionamiento esos Equipos de Bombeo para llevar adelante su idea inmediata, que es incrementar la Producción. Desde hace años que venimos trabajando en forma conjunta y, conociendo a la empresa cómo opera dentro de los Yacimientos, no me cabe duda de que va a ser así”, enfatizó Llugdar.

Historia del Yacimiento

“El Huemul tiene el declino propio de la naturaleza misma. Primero hay que analizar eso, que fue el tercero más importante del país hasta que en forma normal fue decayendo, pero en su momento cuando se hizo cargo Vintage, con un plan agresivo pasó de 6 mil a 15 mil metros cúbicos diarios, incluyendo los Yacimientos antiguos de Capsa Cañadón Seco, El Huemul y parte de Las Heras III”, explicó el dirigente.

En tal sentido, recordó que “ese fue un incremento de Producción que nunca había existido, pero al poco tiempo lo vendieron a Oxy, que estaba acostumbrada a trabajar en Plataformas Offshore y ésta permaneció menos de dos años hasta que se lo compró Sinopec, que mantenía esa operación con cuatro Equipos de Perforación en forma continua”.

“Estos son Yacimientos maduros, donde tiene que haber un programa intensivo de Perforación, y al no suceder eso pasó lo que pasó: que hoy no se llega a 5 mil metros cúbicos; lo que habla a las claras de que había un abandono total de los Yacimientos e -inclusive- en algún momento llegó a peligrar la Producción que hoy tiene, porque no había Gas y al no tenerlo, no podían producir Energía para los Equipos de Bombeo”, detalló.

El compromiso de todos

Llugdar consideró que “con esto entramos en otra etapa, que abre una esperanza. Lo vimos hoy en la reunión con la señora Gobernadora (Alicia Kirchner) y con el Presidente de CGC, Hugo Eurnekián, de la que participamos con el Secretario Adjunto Luis Villegas y tomaron parte también el Vicegobernador, Eugenio Quiroga, los intendentes de cada localidad, ministros provinciales, entidades gremiales y representantes de las PyMEs regionales; lo que habla del compromiso que tienen de subir la Producción en forma inmediata, donde hoy no hay ningún puesto de Trabajo que esté corriendo riesgo, así que vamos a afrontarlo como siempre lo venimos haciendo: apostando al trabajo y a crear más empleo, esa es nuestra consigna”.

En la jornada de mañana (viernes 2) el Sindicato Petrolero Jerárquico realizará una Asamblea en el Yacimiento, con todos los protocolos, donde Llugdar junto a miembros de la Comisión Directiva de la Institución, conversarán con los Afiliados, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

