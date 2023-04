Con críticas a la oposición, el Gobierno presentó el primer avión de Aerolíneas Argentinas para carga

Se trata de un hito en la compañía, ya que es la primera vez en 16 años que la línea de bandera cuenta con un carguero puro.

La empresa Aerolíneas Argentinas presentó este miércoles 19 en la terminal FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer avión de carga de los dos que formarán parte del segmento Aerolíneas Argentinas Cargo. Participaron del evento los ministros del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; y Transporte, Diego Giuliano; y el presidente de la empresa estatal, Pablo Ceriani, que criticaron la idea de «cerrar o privatizar» la compañía.

«Aerolíneas Cargo tiene que ver con ese país que soñamos, esa Argentina federal, que pone en valor el esfuerzo del trabajo que se hace en cada uno de los rincones de nuestra Patria», comentó De Pedro en la presentación, luego de que la aeronave recibiera su bautismo atravesando un arco de agua de las autobombas, en una jornada sumamente ventosa.

“Cuando pensamos y organizamos como sociedad qué país queremos, digo que sueñen con una Argentina con trabajo donde las economías regionales se puedan desarrollar, y metan en su sueño a Aerolíneas Argentinas”, agregó.

Por su parte, Ceriani calificó la inauguración como un «viejo anhelo» y expresó su deseo de ya ver operativo al nuevo avión. «Allá por el 2020 establecimos tres pilares para la empresa: la fusión entre Aerolíneas y Austral, el desarrollo del MRO (Taller de Mantenimiento) y el desarrollo de la carga aérea».

Nuevo avión cargo de Aerolíneas Argentinas

«Es un hito que Aerolíneas Argentinas haya incorporado a su sistema de negocios, la carga, porque en la carga también está la fortaleza de la economía argentina», comentó el titular de la cartera de Transporte.

Críticas a la supuesta privatización de Aerolíneas

Durante el acto, las autoridades dedicaron un momento a señalar que Aerolíneas Argentinas «está bajo ataque constante». Ceriani sostuvo que «la oposición en sus distintas expresiones dice que hay que privatizarla o cerrarla» y, que a través de sus discursos, esos sectores quieren «demonizar a las empresas públicas y especialmente a Aerolíneas».

«Los números muestran que la compañía es sumamente eficiente. El déficit se viene reduciendo sistemáticamente, pasando de 644 millones de dólares en 2021 a 353 millones en 2022, y es una reducción del 20% a lo que fueron los números de 2019», planteó el presidente de la firma.

El ministro del Interior recordó la gestión del Grupo Marsans y apuntó: «Ya tenemos el ejemplo de lo que fue una gestión privada en manos de Marsans, que lo que hicieron fue saquear la compañía, de la peor forma. Ellos tenían una compañía en España y se llevaban los repuestos desde Argentina: eran empresarios carroñeros».

«Hay un concierto de medios que atacan la gestión pública, y no de un funcionario, si no del Estado. No hay que olvidar que Aerolíneas en el gobierno de Cambiemos mantuvo por un tiempo el modelo de negocios que había implementado Cristina Kirchner. Pudieron mantener una visión hasta que chocaron intereses económicos privados con los de la gente y la soberanía del pueblo argentino», sumó.

«Escucho ideas que parecen nuevas y me recuerdan al pasado, me llevan a lo que fue la crisis de 2001. Son ideas que están pintadas en un cuadro que dice Futuro, pero otra vez vamos a insistir con políticas que no funcionan», aseguró de Pedro.

Además, Diego Giuliano recordó la experiencia que ganó la aerolínea de bandera durante el aislamiento más estricto por la pandemia de coronavirus en materia de manejo y manipulación de carga, debido a toda la experiencia obtenida.

«Siempre se escuchan voces que representan un pensamiento arcaico», prosiguió el integrante del Gabinete nacional. «Cuando la OMS ordenaba aislarse aparecieron los pilotos y choferes para sostener la movilidad y así aprovisionar ciudades y regiones; Aerolíneas Argentinas fue la que trajo las vacunas cuando nadie se acercaba a la Argentina», mencionó.

Cómo es el primer avión de carga de Aerolíneas Argentinas

La nave es un Boeing 737-800 que arribó a la Argentina en febrero de este 2023 y tras el cumplimiento de los trámites e inspecciones obligatorios, partió hacia los talleres de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, para los trabajos de pintura y adecuación a la imagen corporativa.

La aeronave cuenta con todas las prestaciones necesarias: detección de humo, portón de carga hidráulico y apertura total para el ingreso de vehículos, maquinaria y contenedores. La capacidad de carga es de 24 mil kilos o 12 pallets.

El antecedente inmediato de un servicio similar fue durante la gestión privada del grupo Marsans en un corto periodo entre finales de 2005 y 2007. Con anterioridad, operó intermitentemente aviones de este tipo durante la década del ’70.

Participaron de la presentación realizada este mediodía en el FBO del aeropuerto de Ezeiza, además de Giuliano, De Pedro y Ceriani, el titular del ORSNA, Carlos Pedro Mario Aníbal Lugones Aignasse; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; la presidenta de EANA, Gabriela Logatto y altas autoridades vinculadas con la industria aerocomercial.