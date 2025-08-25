Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

El Club Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que «ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia», y que «las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables».

Desde el «Rojo» prometieron una colaboración total con la justicia. «Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde», manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

Fuente: Noticias Argentinas