Cómo será el desmoronamiento controlado en el Chenque

Desde el organismo informaron el procedimiento que se aplicará con el objetivo de evitar nuevos desplazamientos en el sector. Acá te mostramos el detalle de este operativo y los nuevos recorridos de los colectivos durante el desprendimiento.

Fuente: Diario Jornada

Este jueves 9, Vialidad Nacional realizará el desmoronamiento controlado en el faldeo noroeste del Cerro Chenque, para evitar nuevos desplazamientos en el sector. El jefe del Distrito Chubut del organismo, Julio Otero, junto al secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán, informaron cómo será la tarea que se ejecutará a partir de la madrugada.

Respecto a esto, Otero ratificó que el desprendimiento de los 4.000 metros cúbicos, que se encuentran de forma inestable en la ladera del cerro, se desarrollará de forma coordinada junto con el Municipio. “Habrá que ver cómo será el desprendimiento de las rocas y cuánto llegará a afectar a la Ruta 3. Lo importante es que se hace toda una restricción al tránsito y a la gente en general, que no podrá acceder al lugar en cuanto no se haya producido la detonación”.

Gaitán, por su parte, informó: “Se van a utilizar como caminos alternativos el Roque González (de sur a norte) y el Centenario (de norte a sur); mientras que el tránsito pesado será desviado por la Ruta Provincial 37. A partir de las 6:00 de la mañana se montará un operativo del cual participarán cerca de 500 personas entre las distintas fuerzas y demás personal”.

“En el caso de Prefectura, va a trabajar en la zona costera, desde el puerto hacia abajo del Chalet Huergo, a manera de prevención, ya que sabemos que mucha gente saldrá a caminar y en ese horario no podrán circular por el paseo”, detalló.

Por otro lado, el funcionario indicó que la Policía del Chubut, junto al personal de la Federal, efectuarán un cordón de seguridad. “Activamos un mecanismo de seguridad, donde venimos trabajando con Gendarmería, Prefectura, Bomberos, Ejército, Fuerza Aérea y PSA. Convocamos a todos para pulir detalles de este importante operativo”.

La maquinaria de porte pesado, en tanto, estará ubicada a la salida de la calle Sarmiento, en sentido opuesto respecto al lugar donde se producirá el desprendimiento, para rápidamente comenzar a levantar el material. De la misma forma, sobre la avenida Polonia, en las arterias que cuentan con semáforo a partir de la ermita de San Cayetano, habrá apostados inspectores de tránsito.

Detalles de las tareas

La explosión será a las 7:00 de la mañana y la finalización de los trabajos dependerá de los desprendimientos que produzca la detonación controlada, confirmaron los funcionarios.

Sobre esto, Otero señaló que “no son explosivos los que vamos a utilizar, sino areniscas consolidadas, micro explosiones. No van a caer piedras grandes”, y adelantó que “una vez realizada la explosión, tenemos que evaluar en qué condiciones quedó y a partir de ahí está previsto trabajar sobre la resolución”.

Sobre ese punto, Gaitán expuso que “en función de lo que se desprenda dependerá el tiempo en que se habilite la calzada”, y en ese sentido, detalló que “con Vialidad Nacional se optó por hacer un vallado con caños tubing que están enterrados 2 metros de profundidad”.

Es decir, que, si el vallado logra contener lo que caiga, la ruta podrá habilitarse a las tres horas ya que habrá 65 personas trabajando en el barrido. En caso de que el desprendimiento supere la barrera de guardarraíl, la ruta podría inhabilitarse por tres o cuatro días.

Respecto al depósito del material, si la barrera no resiste se habilitará un paso en el cenotafio para rellenar el llamado “cementerio viejo”. Por el contrario, si lo caído no supera dicha barrera, se barrera de la calzada y se rellenará el viejo tambo. Otero afirmó que todo dependerá del volumen de las piedras que se desprendan, pero aseguró que no hay sorpresas sobre los trabajos que se realizan ya que se vienen planificando desde hace un tiempo.

¿Cómo será el recorrido del transporte público?

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad se informó acerca de cómo será el recorrido que realizarán los colectivos que unen las zonas sur y norte de la ciudad.

Aquellos que transitan en sentido sur-norte cruzarán de un sector a otro por el Camino Roque González. Los mismos saldrán del puerto de la ciudad, realizarán su recorrido habitual por avenida Rivadavia y, una vez que lleguen a Belgrano, se dirigirán a Yrigoyen para llegar hasta avenida Polonia, para luego conectar con el camino vecinal que desemboca en la avenida Fray Luis Beltrán.

Las Líneas 4A y 5 Universidad, que inician su recorrido en la terminal de la avenida Congreso, llegarán hasta el Monumento a los Caídos en Malvinas y continuarán su recorrido por Yrigoyen hasta Máximo Abásolo, retomando por avenida Rivadavia hasta calle 25 de mayo, para llegar otra vez a la avenida Yrigoyen y dirigirse hasta el Camino Roque González.

Una vez que ingresen a la avenida Fray Luis Beltrán, todos los colectivos transitarán hasta José Fuchs, conectando con Marcelino Reyes, frente a la Administración de YPF, continuando su recorrido habitual.

Producto de este cambio momentáneo, no estarán habilitadas las paradas de la colectora de la avenida Yrigoyen, tampoco la de Máximo Abásolo casi San Martín y la de avenida del Libertador casi Isla Orcadas.

Recorridos norte-sur

Los colectivos que transitan en dirección norte-sur, en tanto, cruzarán por el Camino Centenario. En ese sentido, una vez que crucen avenida Tehuelche, ingresarán por José Fuchs hasta conectar con Don Bosco, e ingresar al Camino que une Kilómetro 3 con el barrio Balcón del Paraíso y Pietrobelli.

Las unidades bajarán en calle 13 de diciembre hasta Huergo, girando en Saavedra y retornando al Centro por avenida Rivadavia hasta llegar a Belgrano. En ese sector se habilitarán paradas en la Catedral, frente a la Escuela N° 1, frente al Monumento a los Caídos en Malvinas y previo al ingreso al Puerto.

Quedarán inhabilitadas las paradas de Marcelino Reyes, la que se encuentra frente al Municipio y también las de avenida Rivadavia.Estas modificaciones estarán vigentes hasta que finalice el operativo de desmoronamiento controlado.