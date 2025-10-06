Colapso de un edificio escolar en Indonesia: asciende a 60 el número de muertos

La cifra de muertos por el derrumbe de un edificio de la escuela internado islámica Al Khoziny en la regencia de Sidoarjo en Java Oriental aumentó a 60 después de que los equipos de búsqueda y rescate recuperaron otros 11 cuerpos hoy, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB).

Las víctimas fueron encontradas bajo los escombros entre la medianoche y las 18:15 hora local, indicó Abdul Muhari, portavoz de la BNPB, en un comunicado de prensa.

Tres personas continuaban desaparecidas, señalan estimaciones preliminares basadas en una lista de asistencia emitida por la escuela, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Además de los cuerpos intactos, el equipo conjunto de búsqueda y rescate también recuperó cinco partes de cadáveres.

Todos los restos fueron trasladados al Hospital Bhayangkara de Surabaya para su identificación.

BNPB informó que el número de pacientes bajo tratamiento ascendió a 104, de los cuales cuatro fueron dados de alta, 99 permanecían hospitalizados y uno no requiere tratamiento.

Las operaciones de rescate continuaban en los sectores A1 y A2, donde el concreto derrumbado aún cubre estructuras más viejas.

Las autoridades informaron que la remoción de escombros se realiza con precaución para evitar mayores daños a los edificios cercanos.

El edificio escolar se derrumbó el 29 de septiembre, lo que dejó atrapados a decenas de estudiantes en su interior.

Fuente: Noticias Argentinas