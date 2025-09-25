Claudio Vidal: “No puede ser que el Poder Judicial ordene al Legislativo no sesionar”

El gobernador Claudio Vidal cuestionó la cautelar que frenó la designación de ternas judiciales en Santa Cruz. Aseguró que su gobierno agotará todas las instancias legales y advirtió que convocará a la sociedad si es necesario.

En el marco de un multitudinario acto desarrollado en el CePARD, donde se entregaron actas de compromiso para la construcción de cinco canchas de césped sintético y kits deportivos para clubes de toda la provincia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió con dureza a la situación judicial que atraviesa la provincia.

“No puede ser que el Poder Judicial tenga la idea de ordenar al Poder Legislativo de no sesionar, de no cumplir con su función. La verdad, esto solamente puede pasar en Santa Cruz. Es un precedente peligroso y en contra de la democracia”, sostuvo el mandatario.

El gobernador remarcó que la decisión judicial no se corresponde con el sistema republicano de gobierno: “Los poderes son independientes, y esta intromisión es un atropello. Lo que estamos viendo no tiene precedentes. Si tenemos que convocar a la sociedad y a las distintas instituciones para acompañar un reclamo justo, lo vamos a hacer, siempre con respeto y manteniendo la paz social”.

En esa misma línea, Vidal dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados: “Vamos a agotar todas las vías legales que tengamos que agotar. Este gobierno no va a permitir que se avasallen las instituciones. Ya hay varios temas de Santa Cruz en la Corte Suprema de Justicia, y me voy a ocupar de que se empiecen a resolver”.

“El nombramiento de Fernando Basanta, todos sabemos que no era idóneo, que no reunía las condiciones, y, sin embargo, es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Más irregular que eso, no hay”, enfatizó.

Astillero e YCRT

Más adelante, el primer mandatario santacruceño hizo referencia a la importancia del trabajo en equipo y la recuperación de áreas estratégicas para la provincia: “Estamos sacando adelante al astillero -en el Puerto Caleta Paula de Caleta Olivia-, exportando carbón a Brasil y garantizando que YCRT esté incluido en el presupuesto nacional. No es magia, es gestión, es esfuerzo y compromiso”.

Finalmente, el gobernador en mención al acto valoró la tarea social de los clubes: “Muchas veces tienen que vender rifas, sorteos o empanadas para sostener sus actividades. Lo que hacen es contención, lo que hacen es comunidad, y este acompañamiento es un reconocimiento merecido”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidos.