Ciclo lectivo 2022: están las herramientas para que las clases inicien normalmente en Santa Cruz

Falta un mes aún para que docentes y directivos se deban presentar en las escuelas. Para María Cecilia Velázquez, titular del Consejo Provincial de Educación, con la vacunación y los protocolos estrictos, «se puede convivir con el virus».

Fuente: La Opinión Austral

La tercera ola arrecia y mientras se repiensan los eventos masivos pensados para el verano, la mirada no deja de posarse en qué pasará con el inicio de clases. Los profesores deben presentarse a principios del mes próximo y los alumnos que deben recuperar, comenzarán a concurrir a las escuelas antes de finales de febrero.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, fue entrevistada por Carlos Saldivia, en LU12 AM680 para hablar de este y otros temas que hacen al área educativa.

Respecto del inicio del ciclo lectivo 2022, Velázquez enfatizó la convicción de que se podrán iniciar las clases con normalidad. Recordó que en este momento se trabaja en el programa “Quedate en la escuela, te acompañamos” que es “la política socioeducativa de la provincia que tiene distintas herramientas, entre ellas la escuela de verano, el progresar, todo con el respeto estricto de los protocolos”.

Y enfatizó que hay algo que pasa desapercibido, “¿qué es lo que pasa cuando nos cuidamos?” indicó la titular del área educativa. Recordó que desde marzo “fuimos recuperando, con estricto protocolo, además de la vacunación, las clases presenciales, y nosotros no tuvimos rebrotes”, remarcó.

Y si bien hay áreas en las que se interactúa en la vida cotidiana, donde el Covid circula, Velázquez insistió en que “si estamos vacunados y hacemos un respeto estricto de los protocolos, es posible convivir con este virus”.

No quiere decir esto, dijo la funcionaria, que el tema “no nos agobie o nos preocupe, que no tengamos que tener mucho cuidado, pero sí puedo decir que a lo largo del año pasado hubo contagios, pero no tuvimos brotes significativos”.

Esto da base a la convicción de que en febrero cuando, los docentes primero y los alumnos después, tengan que presentarse, esto se podrá concretar.

Mantenimiento

Sobre la infraestructura escolar, Velázquez indicó que se está trabajando en todos los edificios, en el mantenimiento escolar con el IDUV, “con cobertura del 100% de las escuelas, con distintos grados de intervención, según las necesidades”.

Se trabajará en todo el mes de enero y en febrero “conviviendo con la presencia de directivos y docentes”, pero se espera terminar para fines del mes próximo.

El pasado 21 de diciembre se firmó un convenio con el ministro de Educación por un financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, para equipamiento y obras. Ocasión en que se formalizó la invitación para que el ministro visite Santa Cruz, en tanto entre fines de febrero, principios de marzo, se espera se concrete la primera asamblea del Consejo Federal de Educación que será en Tierra del Fuego.

Aulas Talleres

Por estos días se llevan adelante cursos de capacitación con las Aulas Talleres Móviles. Esto fue destacado por Velázquez, señalando que las mismas “se desplazan por toda la provincia, ofreciendo cursos y capacitaciones, con certificación nacional”.

“En la actualidad tenemos un aula taller en el barrio San Benito en Río Gallegos, tenemos otra en San Julián, otra en Las Heras y la última en Caleta Olivia”. En la primera capacita en instalaciones, la de Las Heras es textil, la de Caleta capacita en informática.

La funcionaria marcó que las Aulas están vinculadas con los Centros de Formación, donde también se capacita en relación a las distintas actividades productivas de nuestra provincia, “abriendo la puerta a una salida laboral”