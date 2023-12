Chubut pone en marcha la temporada de langostino

Los parámetros biológicos del recurso prospectado en la Zona Norte aconsejan la apertura de la pesquería en ese sector, donde durante dos días se capturaron tallas L1 y L2, sin bycatch de merluza. La Zona Sur seguirá cerrada hasta enero o febrero.

Fuente: Revista Puerto

Tras semanas de vaivenes por las divergencias entre empresas de estibaje y el sindicato, finalmente se concretó la prospección corta de cuatro días efectivos pesca, con resultados magros al sur y positivos al norte. Desde este viernes queda habilitada la temporada y toda la flota amarilla y artesanal podrán salir a la pesca entre los paralelos 43°00’ LS y 44°00’ LS, dentro de la jurisdicción provincial de Chubut.

“La temporada va a comenzar a partir del viernes. Terminada la prospección se evalúan las actas de los observadores y la Secretaría de Pesca va abrir la temporada desde la hora cero del viernes y sale toda la flota”, anunció este jueves el presidente de la CAFACh, Gustavo González, en declaraciones a la AM 580 Radio Chubut.

Resultados de la prospección

Al ser consultado sobre los indicadores que arrojó el relevamiento llevado a cabo por 18 embarcaciones menores de 21 metros de eslora, mencionó que “se hizo una prospección en dos zonas. Una al sur desde Isla Escondida hasta la bahía de Camarones, donde se pescó durante dos días y hubo langostino de talla chica y con mucha merluza acompañante, arriba del 40%, cuando el máximo permitido es el 10%; por lo tanto, toda esa zona, no se va a abrir porque al langostino le falta crecer en los próximos dos o tres meses, y porque hay mucha merluza que se pesca y se termina tirando al agua, por lo que no es aconsejable hacer una matanza absurda y toda esa zona no se va a abrir”, reveló González.

“Los otros dos días se pescó en la zona norte desde Isla Escondida hasta la boca del golfo de Madryn. Esa zona se dividió en dos y la flota fue con nueve barcos bien al norte y nueve barcos frente a Rawson. En esas dos subzonas dieron excelente: muchísimo langostino sin especie acompañante, menos del 1%, y todo el langostino era L2 y L1”, detalló sobre los resultados de los lances y anunció “que esas dos subzonas completas son las que se van a abrir”.

Tregua con el SUPA

Respecto de la tregua firmada entre el sector privado y los gremios, dijo que “se firmaron dos documentos. Uno que fue el documento orgánico de paz social que firman todos los sindicatos, empresas y el Gobierno. Y, un segundo documento firmado en la Secretaría de Trabajo entre las empresas de estiba y el SUPA. Esa acta dice que una parte sigue pidiendo el 160% y la otra ofrece 138%, y que no habrá ninguna restricción al trabajo y hasta que se pongan de acuerdo van a seguir cobrando lo que cobraban”, detalló.

“El día 5 de diciembre las empresas de estibaje van a liquidar sobre el piso ofrecido que es del 138% y queda en discusión esa diferencia entre ese porcentaje y el 160%, que será retroactiva, en el caso que haya algún acuerdo”, agregó.

Vínculos empresarios

El titular de la cámara de la flota amarilla fue consultado sobre un flyer que circuló en redes sociales, dando cuenta de vínculos entre empresarios de esa flota y las empresas de estibaje de Rawson en conflicto. “Tiene algún principio de verdad, aunque no es así. Yo no participo en ninguna empresa de estibajes. Si quisiese no estaría mal porque tengo todo el derecho de participar. Gustavo González participa en catorce empresas. Por lo tanto, podría también tener participación ahí si quisiese, cosa que no es así”, afirmó en declaraciones a LU20.

“Sí hay armadores de la flota amarilla que tienen participación en alguna empresa de estibaje, como también hay empresas de estibaje que tienen participación como armadores en la flota amarilla. Pero una cosa no tiene que ver con la otra”, explicó González.

Inversión portuaria

En otro orden de cosas, le preguntaron al presidente de la CAFACH sobre la decisión del presidente electo Javier Milei de cortar toda la obra pública y apostar al modelo a la chilena de inversión con participación privada. Opinó que sería viable para el puerto de Rawson. “Yo lo veo como muy posible. Lo habíamos propuesto años atrás cuando no avanzaba la obra del puerto de Rawson para hacerla de forma privada, pero no lo permite la ley tal como está hoy configurado el puerto que es un puerto provincial”, manifestó.

“Lo que sí se está avanzando es para que el puerto de Rawson y el puerto de Camarones pasen a ser un consorcio con participación pública y privada. Esto permitiría que haya inversiones privadas. Hoy con el estatuto del puerto de Rawson, los fondos que pagan los barcos no permiten que sean destinados a obras, solamente que sean destinados a mantenimiento portuario. Por eso, generando un consorcio privado podríamos hacer inversiones para generar un crecimiento del puerto como se merece”, concluyó.