Chubut paralizó la actividad de todos sus puertos

Tras los contagios masivos provocados por la tripulación de un pesquero se suspendió la operatividad portuaria en Puerto Madryn, Camarones, Rawson y Comodoro Rivadavia. El Intendente de esta última criticó duro al director del puerto local y sostuvo que los protocolos “fallaron”.

Como consecuencia directa de los contagios masivos reportados a partir de la tripulación de un barco pesquero, que derivó en infectados por coronavirus en contactos estrechos en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson y Puerto Madryn, el Gobierno de Chubut anunció la paralización total de la actividad portuaria en todas las terminales marítimas, incluida Camarones.

El anuncio se dio el mismo día en que comenzó a llevarse a cabo la prospección de langostino, en el área permanente de veda de merluza, con la operatoria de 24 buques fresqueros de altura, ante la determinación de no participar de la flota congeladora tangonera.

Por las próximas dos semanas, ninguno de esos 24 barcos que están participando del relevamiento podrá operar en los puertos de Chubut, al menos que haya una flexibilización de la dura medida dada a conocer este lunes.

Además, del caso Santorini, que tuvo un total de nueve tripulantes infectados, quienes a su vez tuvieron contactos estrechos con más de cien personas, entre el 4 de junio y el 11 del mismo mes, cuando se diagnosticó el primer positivo en la pesca chubutense; anoche los hisopados realizados a la tripulación del barco de la flota amarilla Virgen del Milagro, amarrado en la madrugada del lunes en Puerto Rawson, dieron negativos. El personal de a bordo de ese pesquero habían sido considerados ‘casos sospechosos’ a partir de contactos mantenidos con tripulantes del otro barco.

El brote de COVID-19 que afecta a los puertos chubutenses a partir de la actividad pesquera derivó en cruces fuertes de acusaciones sobre las cadenas de responsabilidades oficiales, y una discusión sobre la efectividad de los protocolos, como los mecanismos de cumplimiento efectivo.

Luque cruzó a Cambareri

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, critico al titular de la Administración Portuaria de esa ciudad, Favio Cambareri. “Escuché al director del Puerto hablar de circulación viral y no es así. Debe llamarse a la prudencia”, reprochó públicamente el jefe comunal de la urbe petrolera.

Luque aclaró que no tiene injerencia sobre el puerto y deslizó responsabilidades respecto a la aplicación y efectividad de los protocolos implementados hasta el momento, que terminó con estos casos de contagios masivos.

El intendente comodorense valoró el trabajo realizado durante la cuarentena desde el punto de vista sanitario y de seguridad: “Se han realizado muchísimos procedimientos exitosos. No vamos a permitir que se diga que se ha tirado por la borda todo lo realizado hasta el momento. El Municipio no tiene injerencia en el puerto y hoy estamos tratando de poner a disposición todo lo que necesite el sistema de salud pública en la ciudad. Se están realizando una gran cantidad de testeos. Hemos mandado a comprar más”.

Asimismo, reconoció que “la actividad pesquera está autorizada por decreto nacional desde el primer día de la cuarentena, pero entendemos que algunos protocolos pudieron haber fallado. No puedo aclarar situaciones que no hemos controlado porque ningún municipio tiene el control de los puertos, como sí lo tenemos de lo que sucede en tierra. Tuvimos casos de personas que vinieron en aviones, pero quedó demostrado que cumplieron con el aislamiento en familia y no se generaron contagios externos. Lo que está sucediendo por supuesto genera sentimientos encontrados, con todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Pero no podemos llorar sobre la leche derramada, sino concentrarnos en que los ciudadanos tengan la mayor tranquilidad posible”, evaluó.

No entra nadie

Por su parte, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió al incremento en los casos positivos de COVID-19. “El ritmo de crecimiento aumentó muchísimo en el último mes. Evidentemente algo no está bien.

Todos estamos cansados, no solamente la sociedad. Yo como ministro de Salud voy a denegar todos los permisos que haya para ingresar a la Provincia a no ser que sea por cuestiones de salud y de esto me hago responsable”, dijo en forma categórica.

El dato no es menor, ya que en la actividad pesquera muchas de las tripulaciones o relevos se concretan con personal de Mar del Plata, Necochea, Corrientes, entre otras ciudades, y desde ahora, Chubut no autorizará ningún ingreso, al menos en este momento en que se disparó fuerte la curva de contagios.

Ruente: Revista Puerto