Chubut empieza a cobrar el FAP y la flota amarilla no sale a pescar

A partir de mañana los barcos pesqueros deberán abonar ‘obligatoriamente’ el FAP para operar en Chubut. La Flota Amarilla rechaza el impuesto y no sacará los barcos a pescar. Los fresqueros marplatenses no descargarán en Chubut y las plantas quedarían desabastecidas.

Fuente: Revista Puerto

La decisión dada a conocer el último viernes por parte de la Secretaría de Pesca de Chubut de aplicar el Fondo Ambiental Provincial a partir de esta semana provocó múltiples reacciones en el sector. La flota amarilla ratificó el rechazo al canon al langostino y comunicó que no saldrá a operar ya que debería trasladar el pago del FAP al sistema ‘a la parte’ por lo que los marineros, maquinistas y capitanes deberían afrontar un porcentaje del impuesto.

Durante el fin de semana se supo que los fresqueros marplatenses resolvieron no entrar a los puertos chubutenses para descargar langostino ante la obligatoriedad de pagar el FAP, por lo que todas las capturas hechas en aguas nacionales serán llevadas a Mar del Plata para su desembarque.

Este escenario configura una delicada situación para las plantas de procesamiento, que se verán fuertemente afectadas, y se teme un desabastecimiento de materia prima en cuestión de días.

Vigente desde 2018

Dando cumplimiento a la Ley I N° 620, desde la Secretaría de Pesca anunciaron que “a partir del próximo 16 de agosto los buques pesqueros que operen sobre el recurso langostino y descargan en los puertos de Bahía Camarones, Rawson y Puerto Madryn, deberán abonar obligatoriamente este impuesto”.

“Queda exento únicamente el puerto de Comodoro Rivadavia, ya que así lo dispone el art. 4to de la Ley 658, por lo que en dicha ciudad portuaria no se aplicará este gravamen”, menciona un comunicado que la administración pesquera provincial.

Con este anuncio, la Secretaría de Pesca de la provincia, encabezada por Gabriel Aguilar, “dará cumplimiento a una ley de índole ambiental vigente en Chubut y cuyo arancel será aplicado a cada cajón de langostino desembarcado en cada localidad portuaria, a excepción de Comodoro Rivadavia”. La ley que se empezará a aplicar “obligatoriamente” desde mañana está vigente desde 2018.

Además, Pesca sostiene que “se responderá un pedido de larga data que han hecho público incluso, los intendentes de Rawson, Damián Biss y de Camarones, Claudia Loyola, ya que la norma establece que un cincuenta por ciento de lo recaudado será para la Provincia de Chubut y el cincuenta por ciento restante se distribuiría para el municipio en donde esté ubicado el puerto de descarga”.

La flota amarilla paralizada

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh), Gustavo González, reiteró el posicionamiento del sector en contra de la aplicación del canon. “La Secretaría de Pesca anunció que ya no puede dar más plazos administrativos y comenzará a cobrar el FAP. La decisión de la flota es mantenernos en nuestra posición por la que rechazamos este impuesto y no vamos a pagarlo”, afirmó.

“Tenemos algunos asociados en la cámara que tienen cautelares, pero ante la imposibilidad de poder entrar a los puertos de Chubut sin tener el FAP al día, es que desde el viernes los barcos no están saliendo a pescar”, reveló a REVISTA PUERTO.

En este marco, la flota amarilla quedará paralizada “hasta que esto se resuelva”, anticipó González. “Tenemos un gran problema con las tripulaciones. Si lo pagamos, tenemos que descontarle parte del impuesto a la gente, y los gremios nos paran los barcos porque no aceptan el descuento. Y afrontarlo solo los propietarios de los barcos no lo vamos a hacer”, resumió.

“Debemos resaltar que no es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una ley que votó la Legislatura. El Gobernador entendió que no era justo este impuesto y lo vetó. Luego, la Legislatura insistió y quedó vigente la ley. El Gobernador sigue pensando lo mismo, el Secretario de Pesca piensa que no debería aplicarlo, pero al ser una ley vigente tiene una obligación como funcionario de hacerla cumplir, y lo entendemos”, manifestó el titular de la CAFACh.

Se retomaría el debate legislativo

Después de cuatro años que se sancionó el Fondo Ambiental Provincial, desde mañana se exigirá el pago del mismo para poder operar en los puertos de Puerto Madryn, Rawson y Camarones. Esto disparó, en primera instancia, un conflicto con la flota amarilla que se encuentra paralizada desde el último viernes.

Entre las alternativas que se barajan es que se busque usa salida política a la situación por la vía legislativa. En la semana volvería a escena el debate por la actualización de la normativa pesquera provincial.

La discusión de la nueva Ley de Pesca había quedado en ‘stand by’ por diferencias con la redacción en el seno de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Ahora, con la flota parada y las plantas desabastecidas, lo que implica menos actividad laboral porque se para la cadena productiva, se volvería a plantear la necesidad de un debate integral de la normativa vigente que regula la actividad, incluido el FAP.