China actualiza las exigencias sanitarias para la importación de alimentos

SENASA lleva a cabo jornadas de intercambio con empresas pesqueras de la Patagonia para facilitar las tramitaciones que los establecimientos deberán realizar para exportar a ese mercado. El Servicio Sanitario Chino eleva los estándares del sistema CIFER.

Fuente: Revista Puerto

La Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura (DIPPyA) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) desarrolla, en la ciudad de Puerto Madryn, jornadas de transferencia de conocimiento sobre actualización del sistema de registro de empresas importadoras de alimentos de China (CIFER).

Comenzaron el jueves 29 y concluyeron este viernes en la sede de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA) con una importante participación de representantes técnicos de diferentes empresas pesqueras radicadas en la Patagonia.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Marisa Beatriz Cevallos y Lorena Edith Fernández de la DIPPyA y versaron sobre la actualización de diferentes exigencias sanitarias para exportar productos y subproductos de la pesca a China.

“El encuentro se trató sobre la transferencia de conocimiento sobre el CIFER China, actualizando la información en función de los requerimientos actuales del sistema”, detalló Fernández a REVISTA PUERTO.

En relación a los próximos vencimientos de habilitación de establecimientos pesqueros ante el Servicio Sanitario Chino indicó que operan “en enero de 2024 y otros en 2025, mientras que los que vencen el 31 de julio de 2023, ya están cumplimentados en su mayoría”.

“Muchas empresas asistieron a estas jornadas, la convocatoria ha sido importante. La idea de estos encuentros es agilizar todos estos procedimientos, que en algunos casos no es tan simple, pero lo que buscamos es que el procedimiento sea más ágil”, señaló.

Fernández sostuvo que desde el organismo sanitario chino “se está haciendo hincapié en la información técnica que las empresas tienen que cumplimentar, y hoy ya la mayoría de las empresas lo ha hecho. Por suerte ya quedaron sin efectos una serie de protocolos referentes a Covid”, recordó sobre uno de los aspectos que complicó seriamente años atrás los envíos de mercadería al gigante asiático, y a comienzos de año se levantaron las restricciones habilitándose nuevamente a los establecimientos.

No obstante, en la actualidad “son muy minuciosos con la documental, por lo que es necesario tener en cuenta las actualizaciones que hacen para no tener inconvenientes”, planteó. Vale mencionar que el servicio sanitario chino realiza periódicas auditorías a las empresas a las que le compran alimentos, por ahora es a través de plataformas virtuales online, pero no se descarta que lo implementen en forma presencial.

“Los estándares que pide China son elevados, pero las empresas de Argentina están pudiendo cumplimentar con esas exigencias. Desde el SENASA siempre la idea es facilitarles a los establecimientos dar cumplimiento con los procedimientos de modo que puedan exportar, con este tipo de jornadas presenciales nos permite un vínculo más directo y fluido para que puedan hacer todas las consultas necesarias para atender cada requerimiento”, afirmó Fernández.

En tanto, más allá de China, se advierte que los mercados internacionales son dinámicos, pero hay una clara tendencia a elevar las exigencias y los estándares en requisitos higiénico sanitarios.