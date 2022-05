Chile reabrió todos sus pasos fronterizos con Argentina

Tal como se había anunciado y respetando las condiciones de salud que permite la pandemia, con un sostenido amesetamiento de contagios, Chile reabrió el 1 de mayo los 22 pasos fronterizos terrestres con Argentina, Bolivia y Perú que se encontraban cerrados desde el 17 de marzo de 2020.

Fuente: Diario Crónica

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior de Chile, los pasos se reabren totalmente ante la estabilización de los casos de Covid-19 en Chile, aunque con medidas sanitarias que deberán cumplir principalmente los extranjeros no residentes.

Desde el 2020, todos los pasos fronterizos estaban cerrados para la circulación de personas, lo que abrió un duro frente de reclamos por personas de uno y el otro lado de la frontera, y solo estaban habilitados a la carga comercial, tras un riguroso control de conductores y acompañantes.

Si bien ya es oficial la reapertura, un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior señala puntualmente “antes de viajar a Chile, infórmate sobre el #PlanFronteraProtegidas que establece requisitos tanto sanitarios como migratorios”.

Para esta reapertura, el gobierno chileno implementó tres niveles de alerta y el domingo pasado, las fronteras funcionaron bajo la alerta nivel 1 o de bajo impacto sanitario, por lo que no hubo restricción para quienes entraron o salieron del país, mientras que la homologación de vacunas para los viajeros fue voluntaria.

Con el nuevo esquema, la prueba PCR previa al viaje es solo recomendada, pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria. Quienes entren deberán llenar un formulario sanitario, y a los extranjeros no residentes se les exigirá también un seguro de salud que cubra una eventual enfermedad por covid-19.

Si aparece una variante nueva del virus, se subirá a la alerta 2 y se incrementará la prevención y control. Bajo la alerta 3, que es la máxima, se impondrán todas las restricciones.