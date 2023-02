CGC: hallazgo potencial de petróleo no convencional en Zona Norte

La operadora CGC informó que en el Yacimiento “El Huemul” se intervinieron dos pozos que muestran potencial de Shale y Tight Oil con petróleos muy livianos. Mientras que en el Yacimiento Cañadón Seco se perforaron otros dos con potencial de gas rico en líquidos.

La operadora petrolera CGC anunció este sábado un importante descubrimiento al que tuvo acceso -de manera exclusiva- La Opinión Austral. Al respecto informaron que, desde noviembre 2022, la Compañía General de Combustibles viene realizando fracturas de tipo no convencional en sus concesiones de la cuenca del Golfo de San Jorge.

En ese sentido, manifestaron que se trata de una importante campaña de exploración y evaluación de la formación no convencional denominada D-129. Sobre la misma, se indicó que la campaña incluyó la perforación de pozos nuevos y terminación de pozos, tanto existentes como nuevos con fracturas no convencionales.

Los detalles

Este medio pudo conocer que, en principio, se realizó un total de 8 fracturas en 4 pozos. En ese contexto, en el Yacimiento “El Huemul” se intervinieron dos pozos profundos que muestran potencial de Shale y Tight Oil con petróleos muy livianos y atípicos para la región. Mientras que -por su parte- en el Yacimiento Cañadón Seco se perforaron y fracturaron dos pozos profundos con potencial de gas rico en líquidos.

Para dichas tareas, CGC informó que tuvo que traer equipamiento de otras cuencas, incluyendo un set de fracturas de mayor capacidad de bombeo para las condiciones de alta presión y para los diseños de altos volúmenes de agua y arena. Así, 10 bombeadores se trajeron de Cuenca Austral y de Cuenca Neuquina, además de 16 frack tanks, frack vans, blender, pre blender, entre otros equipamientos.

Los caudales de bombeo, volúmenes de arena y de fluidos, representan órdenes de magnitud casi 10 veces mayores a las fracturas convencionales. Esto complejiza y aumenta significativamente el costo de las operaciones. Se trata de caudales de bombeo de 45 barriles por minuto, más de 4.000 sacos de arena por etapa a una profundidad de entre 2.500 y 3.200 metros. Desde CGC destacaron que “esta importante actividad de fractura se realizó íntegramente con agua salada de producción de formaciones petrolíferas, sin usar agua dulce”.

Con la campaña ya en marcha, y a partir de los ensayos y flowbacks de estas fracturas, CGC continúa con su plan de inversión en la provincia de Santa Cruz y confía en que la productividad de estos reservorios con terminaciones no convencionales traerán, no sólo un enorme impacto en la industria, sino que iniciarán un nuevo tipo de desarrollos para toda la region.

“Estos pozos con objetivo no convencional en la Cuenca del Golfo de San Jorge representan una fuerte apuesta a un nuevo potencial que va a incrementar la actividad en la zona. Es un objetivo aún no explorado completamente sobre el que tenemos grandes expectativas para el futuro”, manifestó Pablo Chebli, COO de la compañía petrolera CGC.

Los objetivos

Asimismo, se aclaró que esta campaña es parte de la importante inversión que CGC está haciendo en la Cuenca del Golfo de San Jorge luego de que la provincia otorgara las extensiones a las áreas adquiridas en 2021. Los trabajos se están realizando en la actualidad con dos equipos de perforación y tres equipos de terminación y reparación.

CGC también destacó el esfuerzo dedicado a reactivar la actividad exploratoria, de desarrollo y de recuperación secundaria. “Estamos invirtiendo fuerte en todos los yacimientos de la cuenca, tanto en pozos nuevos como en recuperación secundaria que históricamente estuvieron desatendidos. Para la recuperación secundaria se está incrementando la inyección de agua e interviniendo pozos, realizando tareas con pulling y equipos de reparación para poner nuevamente en marcha pozos que tenían problemas de equipamiento. Asimismo, estamos realizando conversiones de pozos a inyectores y estamos haciendo los estudios de prefactibilidad para iniciar pruebas de inyecciones de polímeros”, añadió Chebli.

En lo que respecta al año en curso, CGC dijo que prevé prácticamente duplicar su nivel de inversión en la provincia, destacando que tiene 4 equipos de perforación (dos en Cuenca Austral y dos en la del Golfo San Jorge) explorando y desarrollando tanto gas como petróleo. CGC, al mismo tiempo, está registrando nueva sísmica 3D que permitirá ampliar las áreas de interés y continuar aportando a completar la exploración del potencial de la provincia de Santa Cruz