CFP sin quorum hasta que el gobierno ponga su gente

Todavía no fueron nombrados los representantes del Poder Ejecutivo y se mantiene parado el organismo que dicta la política pesquera. Se teme que buscan representantes políticos de peso para discutir en ese seno lo que no pudieron imponer con la Ley Ómnibus.

Fuente: Revista Puerto

El Consejo Federal Pesquero debió tener su primera reunión el 24 de enero, pero todavía no lo ha hecho, no hay quorum. Faltan designar representantes del Poder Ejecutivo y el nombramiento en algunas provincias, un trámite administrativo que no debería entorpecer el normal funcionamiento de la actividad. Suponen que la demora se debe a que desde el gobierno buscan designar a personas con peso político para poder discutir las reformas que pretendieron introducir por la fuerza con la Ley Ómnibus.

Si bien es cierto que en el último mes no se pudo hablar de otra cosa que de la Ley Ómnibus y los empresarios y presidentes de cámaras estaban abocados todo el día a eso, la actividad siguió funcionando, los barcos siguieron pescando, los gremios reclamando y los mercados demandando –o no, lo que es peor–.

Que todavía no estén designados los representantes del Ejecutivo implica que el Consejo seguirá sin sesionar y no se sabe hasta cuándo. Por lo tanto, no se puede tener acceso a los informes técnicos ni atender las recomendaciones de los biólogos, como así tampoco resolver todos aquellos temas administrativos que requieren de su autorización para dar continuidad a la actividad.

En el Ejecutivo han sonado los nombres de Posse y Vigneau, pero todavía no hay nada confirmado y mucho menos se sabe quién irá por Cancillería o por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, a cargo de Daniel Scioli.

Los nombres de Nicolas Posse y Pedro Vignieu abonan la teoría de que se buscará designar personas con respaldo político para poder llevar a la mesa del Consejo las modificaciones que se intentaron imponer con la Ley Ómnibus. Este año, dando cumplimiento al Régimen Federal de Pesca, se deben redistribuir las CITC y sería lógico que el tema se planteara con urgencia.

El profesor César Lerena, en su último artículo “El día después del intento de enajenar la pesca y la industria naval nacional”, plantea que es ingenuo pensar que nadie asesoró al creador de la Ley Ómnibus en temas pesqueros y que se sabía claramente qué se estaba buscando con la licitación internacional y la derogación del artículo 27 bis que elimina la imposibilidad de tener relaciones comerciales con empresas que operen con Malvinas.

“Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina; como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande”, dice Lerena.

La empresa argentina asociada con capitales chinos para llevar adelante la construcción del puerto de Río Grande es propiedad de Nicolás Caputo. Esto fue confirmado a este medio en el contexto de una entrevista realizada en 2022 a Sonia Castiglione, que por entonces ocupaba el cargo de ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego.

Quizás el asesoramiento en materia pesquera haya llegado por ahí. En ese contexto, cobra sentido que el Subsecretario de Pesca recientemente designado sea Juan Cazorla, a quien no se le conoce más mérito que haber subsistido como representante de la provincia más austral del mundo, durante varios períodos, viviendo en La Plata.

En el Consejo Federal Pesquero el Ejecutivo tiene la mitad de los votos; no sería delirante pensar que se prepara por estas horas una estrategia para imponer las modificaciones y llevar con gradualismo al sector hacia donde no se lo pudo llevar con shock. De ser así, no se podrá bajar los brazos y los representantes provinciales deberán trabajar con seriedad y profesionalismo, algo que no se ve desde hace mucho tiempo en este cuerpo colegiado.