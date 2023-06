Cerúndolo pasó a octavos de final en el Roland Garros: «Vengo teniendo grandes semanas y me siento confiado para el próximo partido»

El tenista venció a Taylor Fritz por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-5 y continuará su camino en el torneo. “La victoria a un top ten se siente un poco diferente que otras», aseguró. El joven de 24 años representará la bandera argentina junto a Tomás Etcheverry en la segunda semana del Grand Slam.

Fuente: La Opinión Austral

En una brillante actuación en la tercera ronda del Roland Garros, Francisco Cerúndolo logró imponerse a Taylor Fritz por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-5. El tenista argentino mejor ubicado en el ranking mundial continuará su camino en el torneo al enfrentarse en los octavos de final a otro de los favoritos, el danés Holger Rune.

Rune, de 20 años, ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking y llegó al Grand Slam como sexto preclasificado tras eliminar a Genaro Olivieri en la tercera ronda con un resultado de 6-4, 6-1 y 6-3.

Tras vencer al octavo mejor jugador del mundo según el ranking ATP, Cerúndolo brindó una conferencia de prensa y dio sus impresiones sobre el intenso partido.

«Trabajé mucho para empezar a ganar. Es una final que me ha quedado pendiente después del buen año que tuve, había ganado partidos de ATP máster en todos lados pero en Slam no había podido. Este año mi objetivo principal fue hacerme más fuerte, en Australia hice tercera en cemento y acá estoy en octavos en la segunda semana», comentó.

Asimismo, sostuvo que «un objetivo que tenía para este año era meterme en el top 20”, aunque aclaró que “si bien no es asegurado, me pone contento estar ahí porque sé todo el trabajo que hice y tengo muchas ganas de seguir avanzando y mejorando”.

El tenista de 24 años rememoró las dificultades que tuvo que atravesar cuando comenzó su carrera: “En seis meses ya estaba casi 300, pero salió el ranking nuevo y no sé qué pasó con los Challenger. Pasé a el ranking cero y tuve que jugar otros seis meses”.

Sin embargo, remarcó que “ahora se está dando, por eso hay que saber levantarse y seguir”, al tiempo que añadió: “Algo que me caracteriza es que no me doy por vencido, se hizo larga la espera pero acá estamos».

En esa línea, Cerúndolo hizo hincapié en que “la victoria a un top ten en un Gran Slam se siente un poco diferente que otras”.

Aseguró, por otra parte, que el enfrentamiento con Holger Rune “va a ser una batalla” debido al alto nivel de juego del danés. “Lo tengo clarísimo, pero yo vengo teniendo grandes semanas, voy jugando bien y me siento confiado. Ojalá pueda llevarme esa victoria”, dijo al respecto.

También destacó la participación de jugadores sudamericanos y, sobre todo, argentinos, en el Roland Garros: «Yo estoy re contento porque son amigos los que están ganando. El año pasado éramos muy pocos latinos y se sentía esa falta».

Cabe recordar que Argentina estará representada por dos tenistas en la segunda semana del Grand Slam sobre tierra batida. Tomás Etcheverry se enfrentará al japonés Yoshihito Nishioka tras vencer al croata Borna Coric por 6-3, 7-6 (5), 6-2.

El set se convirtió en una verdadera guerra donde cualquier cosa podía suceder. Taylor logró otro quiebre y, después de un juego muy extenso, se llevó el parcial por 6-3.

El albiceleste enfrentó dificultades al comienzo del segundo set, enfrentando un 0-40 en el segundo juego. Sin embargo, Cerúndolo se recuperó y salvó esos puntos de quiebre. Su confianza en revertir esas situaciones le permitió atacar y alcanzar un quiebre para tomar la delantera por 3-1.

A pesar de que el estadounidense igualó momentáneamente el marcador, Cerúndolo logró otro quiebre y se llevó el set por 6-3, aprovechando el descenso en el nivel de su oponente.

En el tercer set, Fritz comenzó sacando y el resultado de ese juego se volvió crítico para inclinar la balanza a favor de uno u otro lado. El partido carecía de ritmo, con numerosos errores no forzados, especialmente en el revés de ambos jugadores.

Juego tras juego, el marcador llegó rápidamente a un 3-3, aumentando la tensión a medida que avanzaban los games. Fritz estaba bien en su servicio, pero de repente cometió errores en el crucial 4-4, situación que Cerúndolo aprovechó perfectamente para tomar ventaja de 5-4. Llegó el momento de sacar para llevarse el set, y aunque enfrentó tres puntos de quiebre para el estadounidense, logró cerrarlo por 6-4 y se adelantó en el marcador.

Con esa ventaja en el marcador, Cerúndolo salió con determinación en el cuarto set. Con devoluciones impresionantes, precisión y agresividad, logró un quiebre temprano. El estadounidense, quien es parte del Top 10, mostraba su frustración cada vez que cometía un error no forzado, luchando para resistir la potencia de los golpes de derecha de Cerúndolo.

Parecía que el argentino estaba en camino hacia la victoria, pero una doble falta y problemas con su servicio permitieron a Fritz lograr un quiebre y empatar el marcador 3-3. Con la presión sobre sus hombros al tener que sacar en desventaja, el argentino pudo salvar un punto de quiebre en el 4-5. Luego, concretó un quiebre crítico en el 5-5 y finalmente selló su victoria con un marcador de 7-5.