Censo digital, presencialidad y secreto estadístico en duda

El director del Indec, Marco Lavagna, dio detalles de cómo será el Censo digital y si hay que permanecer en la casa durante el feriado. Alertan por los datos.

El Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, dio detalles este miércoles (26/1) sobre el Censo Nacional que se realizará el 18 de mayo en todo el país y que tendrá la particularidad de poder realizarse de manera online.

Estar en casa

El día del censo será día de semana y será feriado nacional. La idea es estar en nuestra casa, aclaró Lavagna en declaraciones a Radio Continental

El censo nacional tendrá una modalidad presencial y digital.

«El objetivo es tener una radiografía de cómo estamos y poder captar las grandes necesidades que tiene la sociedad. Se preguntará si tienen acceso a internet, también si tienen trabajo registrado y acceso a la salud», destacó el director del Indec.



Para evitar hechos de inseguridad, Lavagna recordó que el censista tendrá que identificarse fehacientemente: «El censita tendrá una pechera con el logo, un número de teléfono y una identificación con su nombre».

Cuándo se puede hacer el censo online

De acuerdo con el decreto 42/2022 publicado el 25/1, el Censo digital se podrá completar desde el miércoles 16 de marzo (día en que se habilitará en la web oficial) hasta el miércoles 18 de mayo de 2022 inclusive. La web oficial será Censo.gob.ar. Allí habrá que entrar a https://censo.gob.ar/index.php/censo-digital/, y estará habilitado el botón «Responder Censo digital». Para empezar a completar los datos, se deberá generar un código único correspondiente a la vivienda mediante el número de DNI y los datos del domicilio. Luego, el ciudadano deberá ingresar al cuestionario digital y responder todas las preguntas. Quienes opten por censarse de esta manera, tendrán que conservar el comprobante de finalización del censo, que es un código alfanumérico de 6 dígitos que se genera automáticamente al terminar de completar el cuestionario censal. El comprobante no se solicitará impreso y si en la vivienda hay más de un hogar, todos utilizarán el mismo comprobante de finalización, que deberá presentarse al censista.

Los datos

La información que se solicitará en el censo gira alrededor de las características de las viviendas y los hogares y la estructura de la población. En el caso del Censo 2022 se incorporaron nuevas preguntas sobre la identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico —pueblos indígenas y afrodescendientes— a toda la población, cuando anteriormente se limitaban a ciertos sectores.

Permanecer en el hogar

Si bien habrá una herramienta online para autocensarse, el miércoles 18 de mayo los censistas recorrerán el territorio nacional con los cuestionarios de papel tradicionales. Si en el domicilio se ha completado la encuesta de manera digital, se habrá generado un «comprobante de finalización», un código alfanumérico, que se deberá presentar al censista.

Feriado

Entre las 0 y hasta las 20 horas del miércoles 18, el Día del Censo, no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas, según la ley 24.254. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios.

Secreto estadístico y ciberataques

Pero las ventajas de la virtualidad siempre contraen riesgos. Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre y especialista en materia de protección de datos personales y derechos, advierte sobre las vulneraciones que implica consignar el DNI. Además, promete que llevará el tema a la justicia cuando concluya la feria. Este martes 25/1, la Fundación Vía Libre confirmó que formalizará la denuncia judicial por este tema el primero de febrero, apenas concluya la feria judicial. “Ya tenemos armado un recurso, una medida cautelar para solicitar la suspensión del censo hasta tanto estén dadas las garantías de intimidad de las personas”, dijo Beatriz Busaniche, referente de esa organización en declaraciones al portal militante Tiempo Argentino. “Hay muchos elementos para cuestionar. Lo más grave es que se está conformando una base de datos que supone la integración de datos sensibles. Se avanza sobre el derecho a la intimidad de las personas sin que se cumplan los presupuestos mínimos de la ley de protección de datos. Hay un riesgo severo para los derechos sobre datos personales, que tienen rango constitucional en Argentina”, advirtió la especialista. Y señaló que además la medida “subvierte el objetivo del propio censo, que es tener información estadística. Se cambia la calidad del censo, de un censo informativo a una base de datos con una cantidad enorme de información personal, nominada, y que puede suponer no solo una merma en la calidad censal -porque la gente se va a negar a entregar cierta información- sino que supone un riesgo también porque constituye una base de datos muy seductora en términos de ataques. Nutrida, detallada y por lo tanto muy valiosa para el mercado de datos”.