Carlos D. Liberman » La pesca de Argentina es de los argentinos … » fue un mensaje dado minutos antes de botarse el BP José Luciano

En un mensaje contundente, como referido a muchos lobbistas que desean manejar desde afuera la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, o quizá las decisiones de la política pesquera nacional; el Dr. Carlos D. Liberman se pronunció frente a todos los participantes y autoridades presentes en el acto de la botadura del BP José Luciano, el sábado por la mañana, en el palco del Astillero Naval Federico Contessi y Cia., minutos antes al conteo tradicional previo a la botadura del flamante pesquero.

Fuente: Pescare

Durante la botadura del nuevo B/P “José Luciano”, en las gradas del Astillero Contessi, entre las autoridades nacionales presentes, no faltó a la cita el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Dr. Carlos Liberman.

Tras el discurso del presidente del astillero –Domingo Contessi– el Dr. Liberman, mostrando un acompañamiento presencial, más allá del que le brinda a diario al sector pesquero y naval, pronunció un discurso dejando un mensaje bien claro: » La pesca de la Argentina es de los argentinos «.

Agradeció puntualmente a “Pipo” Ramaci y su familia por “regalar” esta nueva embarcación, puntualizando que la Subsecretaría a su cargo trabaja para gente como Ramaci “que abren el camino”.

“Cotidianamente anhelamos vivir siendo testigos de una industria pesquera pujante. Queremos que esa industria pesquera, que según el año, es el séptimo u octavo complejo exportador de la Argentina, nos regale esto. Nos regale el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la técnica aplicada y en beneficio de los argentinos, de los trabajadores y de las empresas que, como la de Domingo Contessi, también nos regalan estas ilusiones y reconfirman que el camino es este”, comenzó diciendo Liberman.

Destacando la figura de Ramaci, el Subsecretario manifestó ante la enorme concurrencia que “me alegra saber que un trabajador de la pesca, un hombre que ha sido capitán, pudo abrirse paso en esa industria. Ver cómo cotidianamente aprovisionas a una industria de tierra, en la que nos brindas la posibilidad de que trabajadores de la pesca, transformen en nuestro país los recursos naturales de los 47 millones de argentinos. Que hagas por tercera vez un buque en este astillero, y que este año seas el nuevo dueño de esta maravilla, que es el “José Luciano” y que por todos estos motivos nos llena de orgullo y a mí me hace sentir, de alguna forma también copartícipe de esto que nos emociona y por lo que trabajamos”.

“No tiene que resultarle indistinto a nadie, que Domingo Contessi haya mencionado que este es el quinto buque que botan en el último año, ¿cuánto tiempo trabajaste Domingo para que esta sea la realidad de tu astillero? ¿Cuántas veces nos sentamos a discutir para ver cuál era el aporte y cuál es el rol que cada uno tiene y debe cumplir para que esto ocurra?

Haciendo referencia al rol del Estado Nacional y a entidades que lo conforman, el subsecretario manifestó que el Estado, justamente, debe respetar y acompañar a los empresarios, tal el caso de Contessi, destacando también el acompañamiento del Banco de la Nación y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo que “la industria pesquera es una sola, como no puede haber un eslabón de esta cadena que los acople”.

“Buque como el tuyo hoy, cuentan también con una mirada distinta en lo que toca a la materia tributaria, a los derechos de exportación. Nos tocó arrancar esta gestión con un tratamiento impositivo que no nos gustaba y no generaba orgullo para nadie que tuviera a la industria nacional, como piedra angular. La merluza o el langostino, que se captura con estas embarcaciones, tributaban el mismo derecho de exportación, aun cuando no se concluyera el proceso de transformación productiva en el país. Lo que un empresario pagaba en materia de derecho de exportación, hiciera o no en la Argentina el proceso de transformación de esa materia prima era 9 puntos porcentuales por igual. Y luego, cuando exportaba esa materia prima, al país que tenía como destino final, se encontraba con que le cobraba menos derecho de importación, si lo exportaba sin concluir. Entonces había un Estado que le decía al empresario: ‘Usted invierta en la Argentina, pero yo lo voy a tratar de la misma forma que trato al que no invierte en la Argentina, y sepa también que si usted invierte en otro país, en ese país le van a cobrar menos impuestos’. Y que estos buques también se hagan en el país y tiene que ver con, cómo funciona la industria en tierra; está intrínsecamente relacionado con la mirada que tiene también el Estado nacional y cuál es la forma en que acompaña a los empresarios que todos los días le ponen el ‘lomo’ a la pesca y que merecen que el Estado los trate de otra manera”, sostuvo Liberman ante el silencio del público que en su mayoría asentía con gestos los dichos del funcionario.

Además detalló como parte del trabajo que lleva adelante la subsecretaría que “en esta cuestión de los roles, de cómo respetamos los roles de cada uno en la actividad, quiero destacar el rol que tiene la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Porque sin langostino en el agua o sin merluza en el agua, ‘Pipo’ (en referencia a Ramaci) no va a poder amortizar esta inversión. Sin langostino en el agua, o sin merluza, o sin calamar, o sin cualquiera de nuestros recursos, sin que haya previsibilidad en el mediano plazo en torno a cómo están nuestros recursos pesqueros, nadie va a poder amortizar sus inversiones, y difícil va a ser que se produzcan nuevas inversiones” sostuvo en su mensaje siguiendo la línea de una frase que viene pronunciando desde hasta algún tiempo que es “hay que pescar, pero pescar bien”, ademas de gestar una buena administración desde el mismo seno del CFP.

Sin dejar de mencionar a cada una de las partes que componen el entramado pesquero, Liberman también se refirió a otras autoridades al mencionar que “en materia de roles y de respeto por los roles que tiene cada uno en esta comunidad pesquera, quiero destacar y poner bien arriba el rol que tiene nuestra Prefectura, nuestra Armada y nuestro Director Nacional de Pesca Julián Suárez, que como nunca se han puesto la bandera del control al hombro”.

Sabiendo de las quejas que en ocasiones se presentan debido a multas que se le aplican a infractores, Liberman puntualizó sobre las autoridades de aplicación: “Pero no en el afán de castigar o perseguir a quien cometen una infracción. En el afán de cumplir con su mandato y de lograr que una visión como ésta, una inversión como ésta, siga siendo una posibilidad, que ustedes sepan, como hoy saben, que hay un Estado que trabaja para garantizarles merluza, langostino, variado costero, calamar y todos los recursos pesqueros que son de todos ustedes”.

“No hay una actividad pesquera que pueda comprenderse, desde el hecho de que haya uno solo de sus componentes, cumpliendo de manera correcta y responsable en sus funciones. No hay una actividad pesquera pujante, si solo los empresarios se embanderan con estas ilusiones y encuentran que el Estado incumple sus responsabilidades, o no los acompañan. No hay una actividad pesquera pujante si no contamos con trabajadores, que con enorme entereza, y lo voy a repetir una vez más, porque lo que merecen es que lo repitamos y lo aplaudamos siempre, si no se ponen al hombro como hicieron durante 2020 y buena parte de 2021 la actividad.”

Una vez finalizado el acto, el Dr. Liberman tuvo el tradicional encuentro privado con las autoridades del astillero, el grupo empresarial y algunas autoridades, previo a dialogar brevemente con referentes sindicales que lo aguardaban, seguramente para pactar un próximo diálogo en referencia a la actualidad que hoy están viviendo los trabajadores.