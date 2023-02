Capitán Jorge Frías (Capitanes de Pesca): Año de elecciones y reclamos a la clase política

Entrevistado el sábado último en LU9 Radio Mar del Plata, el Capitán Jorge Frías Secretario General de la AACPyPP se refirió a distintos temas de cara a este nuevo año, principalmente a la responsabilidad de los políticos frente a la sociedad, entre ellos impuesto a las ganancias y obras sociales.

Fuente: Fundación Nuestro Mar

El estancamiento frente al reclamo por el impuesto a las ganancias aplicado a la productividad exhibe la falta de compromiso e interés por parte de los funcionarios y legisladores de todo ámbito. Así lo indicó tras ser consultado por el paso de representantes políticos que aprovechan la temporada veraniega para mostrarse como candidatos en las elecciones de este año.

“Pienso que hay una carencia política impresionante, donde tanto el sindicalismo como la política que insiste con las mismas recetas históricas en busca de los mismos objetivos para ellos ofreciendo nuevos objetivos para la sociedad que dicen querer representar, hay una carencia de formación, de compromiso, entonces no se puede esperar respuesta.

Estamos advirtiendo que el impuesto a las ganancias en la producción es una contradicción, porque el empresario lo toma como una oportunidad para evadir impuesto y lo lleva arrastrado al trabajador, que obviamente tampoco quiere sentir que paga un impuesto excesivo en función de su sacrificio, un 35 por ciento de lo que genera y produce con su esfuerzo físico e intelectual, estando 360 días en el mar; no podemos juzgar ni al empresario ni al trabajador cuando quienes tienen que tomar las responsabilidades y no mirar para el costado lo siguen haciendo, y estos son los gobernantes, desde el Municipio a la Provincia y al Gobierno Nacional, y obviamente los instrumentos que tienen, por caso la propia AFIP que sigue ‘mirando’ para el costado en estas cuestiones, estamos hablando de una evasión fiscal muy importante y no pasa nada”.

Por otra parte, ante la consulta periodística Jorge Frías se refirió a las decisiones de políticos que resultan perjudiciales para las organizaciones, puntualizando en el funcionamiento de las obras sociales.

“Aprovechando la presencia de todo el arco político sería interesante que opinen sobre la salud de los ciudadanos, con toda esta crisis que hay entre las prestadoras privadas, que hacen su gran negocio, tremendo negocio de las prestadoras de salud, de los laboratorios, de las droguerías, e incluso de los sanatorios, que tienen cautivo al ciudadano, al trabajador que tiene una dolencia, y una vez que estás en ese cuadro necesitas que te atiendan, y ahí vienen los abusos”, señaló el también Presidente de la obra social sindical de Capitanes de Pesca OSPesca, agregando que “tenemos un Estado que a través de los años ha cargado sobre las organizaciones sindicales que se responsabilicen de la salud de sus trabajadores pero año tras año lo único que ha hecho es ampliar el Plan Médico Obligatorio, que en buenahora así debe ser, pero no da respuesta económica, cargando solamente los costos sobre las organizaciones gremiales y sus obras sociales, quizás gran parte de la sociedad desconoce que por ejemplo las intervenciones bariátricas, por obesidad, están a cargo absoluto de la obra social y no hay reintegro”.

Sobre estos temas los políticos no se expresan. Sin fondos no se puede hacer nada, los legisladores celebran cada vez que aprueban cualquier inclusión de tratamientos, cirugías, pero no dicen de dónde se obtienen los recursos para solventarlo, dinero que aporta la Obra Social, ejemplo de ello es la inclusión al PMO de la cirugía bariátrica, que desde el inicio a la recuperación representa una erogación de 2 millones de pesos, en nuestro caso los capitanes de pesca, por nuestro trabajo tenemos una vida sedentaria y alimentación irregular, tenemos de estas patologías, problemas cardíacos, diabetes, y obesidad por lo que por nuestra obra social se realizan entre 4 y 8 de estas cirugías anuales”.

En la sociedad hay un hartazgo de escuchar la misma receta que implementan los políticos. Estamos en temporada salir a hacer caminatas para hacer ilusiones, seguramente no traspasen Juan B. Justo al sur para ver que también existe una Mar del Plata, y menos ahora que lamentablemente ya no está la fiesta de los pescadores, que no se pudo seguir sosteniendo con una flota de lanchas que se esquilmó, y de algún modo esa fiesta daba la posibilidad que se atrevan a llegar para ver esta otra realidad.

Nos hablan de políticas macro, que parte de la sociedad no comprende, pero necesitamos que nos cuenten la micro, nuestro barrio, nuestra ciudad, la provincia, lo que necesita el ciudadano. Que repartan las ilusiones, que se refieran a la economía mundial y también se acuerden que hay una calle que barrer, una luz apagada, un barrio al que le falta agua, que proyecten grandes obras al tiempo que solucionan las carencias.

La explotación offshore no pasó inadvertida. Frías aclaró que la actividad de los capitanes de pesca es la de navegar y pescar, que nada tiene que ver con la extracción de petróleo en el mar. “Nuestras expectativas frente a esta oportunidad son solidarias con la sociedad, hay compañeros marinos mercantes representados por otros gremios relacionados con esta actividad, la participación de la Asociación de Capitanes de Pesca está vinculada con el interés de que en la sociedad en que nos desarrollamos tengamos una oportunidad de crecer, porque como pescadores también tenemos familia, hijos, amigos, una sociedad que nos rodea que también necesita de esto, de no mirar para el costado, y cuando hay necesidades en la comunidad que nos desarrollamos tener un soporte, para eso ocupamos un lugar de carácter social”.

“La decisión de conformar un frente con gremios marplatenses surge luego de ver al representante de un gremio hermano en solitario en esta lucha contra diferentes intereses que confrontan con esto de explotar y generar recursos, trabajo, producción y expandir una ciudad en búsqueda de modernizarla, y que esto se vuelca en a nivel provincial y nacional indefectiblemente.

Veía a Pablo Trueba -Secretario General del SIMAPE- en una lucha en soledad confrontando con ambientalistas y opinólogos. Abordamos la cuestión en Comisión Directiva de integrar un frente y que los gremios puedan ir uniéndose paulatinamente, un frente que pueda coadyuvar a que toda la sociedad, cada uno en us actividad, pueda tener una oportunidad”. Ese es el origen y espíritu de la FeTraMAr.