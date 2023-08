(CAPIP) Pide que se declare Emergencia Pesquera

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente analizó las severas complejidades que atraviesa el sector. Afirmó que realizaron una presentación en la Legislatura para que se declare la Emergencia. También puso la lupa sobre las dificultades para cerrar operaciones en los mercados internacionales.

La pesca de Chubut y a nivel nacional atraviesa uno de sus momentos más delicados. La inflación, el precio de los insumos, el valor poco competitivo del langostino, la pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de incentivos para el sector está erosionando una industria que tiene un potencial enorme.

“Hemos realizado un nuevo pedido de emergencia pesquera. Lo presentamos en Legislatura y esperamos que se pueda tratar en forma urgente”, reconoció De la Fuente.

Anteriormente, también habían realizado una presentación en la Casa de las Leyes que nunca se trató. “En ese momento se reflejaba la pandemia, el atraso cambiario, la guerra en Europa. Estamos haciendo un llamado de atención a todas las autoridades porque la situación es extremadamente compleja”, señaló el máximo dirigente de la CAPIP.

Sobre el presente del sector, De la Fuente fue rotundo: “Se puede venir un gran problema para la industria pesquera”.

DIFICULTADES PARA CERRAR OPERACIONES

La temporada actual de pesca no es buena. Hay dificultades para encontrar concentraciones de langostinos, sumado al clima que está complejizando aún más la captura. Una embarcación que antes estaba seis días mar adentro y volvía a descargar, hoy, mínimamente tarda el doble.

“Está costando encontrar grandes concentraciones de langostinos. Viene muy irregular el tema de capturas, sumado a todo el combo económico que no ayuda para nada”, graficó De la Fuente.

El presidente de CAPIP también puso la lupa sobre un tema central que afecta fuertemente al sector: “Lo que no mejora es la demanda de la compra de nuestros productos. No está en cero, pero no es la demanda regular que se venía dando. Está costando cerrar operaciones”.

“La foto de cómo está la industria pesquera es muy compleja”, concluyó.