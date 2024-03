Cané: “La Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia”

Fue la contundente respuesta del presidente del ente previsional de Santa Cruz, Marcial Cané, a las versiones que circulan en medios y redes sociales acerca una posible transferencia del mismo a la órbita de Nación. “Claramente creo que hay una intencionalidad política detrás de esa información”, recalcó. Asimismo, instó a trabajar entre todos en virtud de revertir el déficit de la Caja de Previsión Social.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios

En primera instancia, el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané, se refirió a información que fue publicada en distintos medios de comunicación, señalando que el órgano provincial podría ser transferido a la Nación. En ese sentido, manifestó: “La verdad no sé de dónde salen esas versiones. Claramente creo que hay una intencionalidad política detrás de esa información. Desde el principio lo dijimos todos y también el gobernador Claudio Vidal en reiteradas oportunidades remarcó que la Caja va a quedar en la órbita de la provincia. O sea que no se va a transferir de ninguna manera”. A la vez, expresó que “aquellos que hablan de la transferencia de la Caja, me gustaría que utilizaran el sentido común”. “Quien va a querer recibir un ente que tiene un déficit millonario. Entonces es evidente que hay algo raro en las versiones que circulan, pero la decisión del Gobierno de Santa Cruz es que la Caja de Previsión Social va a quedar en la órbita de la provincia. Es nuestra y no la vamos a entregar”, recalcó.

Por otra parte, Cané expuso detalles de la deuda del ente previsional. Al respecto, precisó que presenta un alto déficit mensual de 5.500 millones de pesos que al año se traduce en más de 70 mil millones de pesos. “Este es un tema que tenemos que resolver. Si bien tenemos problemas, se cumplen con todos los compromisos y de acuerdo a la ley, los días 24 de cada mes se paga los haberes de los jubilados y pensionados. Desde que asumimos venimos cumpliendo con la legislación”, expuso.

Además, subrayó que ante esta situación la Provincia, hace frente a todo lo que falta. “La CPS recauda 8.500 millones de pesos en virtud de las transferencias de los aportes de todos los activos, nosotros pagamos 14.000 millones de pesos, esa diferencia la paga la Provincia. Y al poner ese dinero la Provincia también reciente las obligaciones que tiene. Entonces decimos que hay que trabajar para lograr otra fuente de ingreso para que la CPS no tenga que recurrir al tesoro provincial para cumplir con las obligaciones que tiene”, explicó.

Al ser consultado acerca de un plan de trabajo que se esté generando desde el ente provincial para paliar el actual déficit, el titular de la CPS enfatizó: “La única planificación que hay es poder resolver esta situación. No sé cuanto tiempo nos va a llevar. Tenemos ideas y si alguien tiene más ideas, bienvenido sea porque la Caja es de todos. Es necesario que nos involucremos todos. Luego que se puedan plasmar esas ideas en alguna propuesta, la misma deberá ir a la Cámara de Diputados que tiene la responsabilidad de legislar”.

“Aquellos que están preocupados acerca de una posible transferencia de la Caja de Previsión Social a Nación, me encantaría que aporten ideas para que podamos resolver esta situación. Tengo fe que lo vamos a hacer sin que sufra ni se perjudique a nadie. Hay que pensar otra fuente de financiamiento, crear un fondo de sustentabilidad como el que tiene ANSES para hacer frente a las obligaciones que tiene la Caja”, amplió.