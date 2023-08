Camilú firmó contrato con Sony Music Argentina y habló de su futuro

La artista pop oriunda de Puerto Madryn concretó su vínculo con el sello discográfico. Además, dio una buena noticia sobre un viaje que realizará próximamente a Europa.

Fuente: diario Jornada

La cantautora madrynense Camilú cumplió uno de sus sueños al cerrar contrato con el sello discográfico Sony Music Argentina. La artista pop puso la firma y se prepara para impulsar su carrera musical al estrellato.

Muy emocionada, Camilú escribió en sus redes sociales: “Ahora soy parte de la familia de @sonymusicargentina. Estos momentos me emocionan hasta las lágrimas, porque las canciones en mi vida siempre representaron todo; mi lugar para expresarme, para crecer, para conocerme y para mostrarme al mundo con todas las emociones que me habitan. Me hace muy feliz, que sean ellas, las que me lleven por nuevos caminos y desafíos. Estoy segura desde mi corazón, que esta nueva etapa será floreciente”.

La carrera musical de la artista viene en notable crecida. En el último tiempo se presentó nada menos que en el Lollapalooza y en febrero de este año deslumbró al público chileno tras actuar en el festival de Viña del Mar.

El 29 de abril, la cantante realizó el opening del concierto de Reik en Rosario. Luego, en mayo, estrenó el single «Una lágrima y un beso» junto a Nahuel Pennisi. Y el 5 de julio lanzó su single y videoclip «La despedida».

Buenas y malas noticias

El fin de semana pasado, Camilú informó a sus seguidores una buena y una mala noticia.

La mala es que se suspendieron los shows que iba a realizar en Córdoba y Rosario, e informó sobre cómo recuperar el dinero de las entradas. «Perdón a los que tenían sus entradas, sé que prontito nos vamos a encontrar».

La buena noticia es que fue invitada a participar de un encuentro de compositores y compositoras en Madrid. “Estoy muy emocionada. Hace muchos años que sueño con conocer España y estoy feliz de poder ir a hacer música y compartir mis canciones”.