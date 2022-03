Caleta Olivia: Incendio en cercanías de un pozo Petrolero

Hasta el momento no se registraron personas heridas o víctimas fatales del incendio en un pozo petrolero. Bomberos, expertos y Defensa Civil de Santa Cruz trabajan en el lugar.

Comunicado de Prensa – CGC

Por medio del presente se informa que en horas de la tarde, aproximadamente a las 16.30, se detectó un principio de incendio sobre la traza de la línea eléctrica que alimenta al pozo TP3013. El mismo se encuentra en el área de concesión Tres Picos operada por nuestra compañía, 20 km al oeste de la Ciudad de Caleta Olivia. Las causas del incendio se encuentran bajo análisis.

Inmediatamente luego de detectado el siniestro se activó el rol de llamadas y se puso en marcha el plan de contingencia. Se dio aviso también de la situación a las autoridades públicas provinciales y locales.

Los fuertes vientos comenzaron a extender el fuego hacia el este, generando un frente activo de aproximadamente 2.5 km. Más allá de la batería TP-174 que se encuentra a 3 km al sur-oeste del fuego, y que no corre ningún riesgo de ser alcanzada, no existen instalaciones o plantas cercanas que puedan estar en peligro y complicar la situación. Tampoco hemos tenido afectación alguna de personal de la compañía o de otras personas vinculadas o no a la operación.

Actualmente se encuentran trabajando en la zona recursos propios de maquinaria pesada (2 motoniveladoras y 2 retroexcavadoras), al igual que 4 motobombas y 4 camiones cisterna de 35 m3 de capacidad cada uno. El personal se encuentra equipado con mochilas de aspersión y equipos bate fuego. Asimismo, YPF se encuentra colaborando para el control del fuego aportando personal y una motobomba adicional, la cual se encuentra en camino desde Las Heras.

Entre personal propio, contratistas, defensa civil, policía y bomberos contamos con 50 personas abocadas a controlar la situación. Hemos dispuesto también la presencia de una ambulancia en el lugar.

Se están realizando los mayores esfuerzos de manera coordinada para controlar la situación lo antes posible, aunque se estima que las tareas se extenderán hasta la madrugada.

Agradecemos la colaboración de todas las organizaciones, entidades y personal que se encuentran trabajando en el lugar.

Fuente: ADN . CGC