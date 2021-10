Bregan por mayor inserción laboral de mujeres en barcos pesqueros

Harán un relevamiento nacional de la cantidad de mujeres que cuenta con libreta de embarque emitida por la Prefectura Naval. Advierten que no solo hay marineras, sino también de otras profesiones, pero sigue siendo difícil su contratación para trabajar a bordo.

La integrante de la Agrupación Marineras del Sur, Andrea Calivar, describió que aún sigue siendo dificultoso el ingreso de mujeres en la flota pesquera nacional. Reconoció que son muy pocas las que embarcaron en la temporada de langostino de aguas nacionales y sostuvo que el argumento de las empresas es que no están los barcos acondicionados para llevar mujeres en sus tripulaciones.

Calivar puso en valor la decisión de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y la Secretaría de Pesca de Chubut de ofrecer capacitaciones para inspectores de pesca y observadores a bordo.

En tanto, cuestionó el proyecto de ley, que tuvo media sanción en el Senado, que obliga a embarcar un 30 por ciento de mujeres y trans en los buques pesqueros, al considerar que debieran impulsarse incentivos para una inserción real de mujeres en la flota pesquera argentina.

Un paso importante

“Estamos tratando de retomar una capacitación que viene del Consejo Federal Pequero y la Secretaría de Pesca de Chubut ya que con el tema de la pandemia había quedado suspendida. Y ahora estamos buscando se retome ya que cuesta tanto que se tomen embarques para las mujeres ya que está muy difícil la inserción laboral”, explicó Calivar, al señalar que semanas atrás mantuvieron una reunión con el Secretario de Pesca, Gabriel Aguilar.

Por otro lado, “destacamos que a nivel nacional se acordó insertar a trabajadoras como inspectoras de pesca”, y han sido seleccionadas cuatro integrantes de la Agrupación Marineras del Sur. Son chicas que tienen libreta de embarque y este ha sido un logro importante”, resaltó.

Relevamiento nacional

La dirigente de la Agrupación Marineras del Sur lamentó que “en la temporada de langostino en aguas nacionales no subieron mujeres. Son muy pocos los casos. Yo estoy en un langostinero hace nueve años y me costó muchísimo llegar hasta ahí”, reconoció.

“Es muy difícil el embarque de mujeres, y creo que hasta que no se toquen los convenios colectivos de trabajo o haya una normativa legal seguirá así”, pronosticó la marinera.

“No hay nada que impida que mujeres sean embarcadas, pero tampoco tenemos algo que incentive a las empresas a contratar mujeres”, explicó sobre la problemática que afrontan.

“Justamente estamos teniendo un trabajo pendiente con Prefectura que es hacer un relevamiento nacional para saber cuántas mujeres con libreta de embarque hay en el país. No solo marineras, sino también enfermeras, para cocina, para máquinas, porque hay de diferentes oficios”, manifestó Andrea Calivar.

Cupos de mujeres y trans

Asimismo, indicó que desde la Agrupación Marineras del Sur seguirán impulsando gestiones para que se avance en la inserción laboral de mujeres a bordo.

“Hay que luchar por esas mujeres para que puedan acceder a un puesto laboral en las empresas pesqueras. Desde las empresas te dicen que los barcos no están preparados para que suban mujeres, y ojalá algún día esto cambie. Habría que hacer un trabajo de fondo para revertir esto”, sostuvo.

Por otro lado, se mostró crítica respecto del proyecto que obliga a embarcar un 30 por ciento de mujeres y trans en los buques pesqueros, el cual ya tuvo media sanción en el Senado de la Nación.

“Tampoco me parece acertado lo de un proyecto de ley que intentaba imponer cupos, exigiendo a las empresas para que contraten cupos de mujeres y cupos de trans”, opinó Calivar. “Yo no soy discriminativa en lo más mínimo, de hecho, estoy peleando para que las mujeres suban a bordo. Pero este proyecto de ley desvirtúa todo, porque no funciona imponiendo que se deban incorporar tres mujeres por barco y un cupo trans”, concluyó.

Fuente: Revista Puerto