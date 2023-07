Bono extraordinario para municipales de Río Gallegos: confirmaron el monto y cuando se paga

Este miércoles el Municipio de Río Gallegos formalizó la propuesta del bono extra a los trabajadores municipales de la capital de Santa Cruz como paliativo para enfrentar la inflación en todo el país. Fue en el marco de la paritaria donde además cerraron un acuerdo salarial hasta agosto del 66,3% acumulado en lo que va del año.

Fuente: La Opinión Austral

Este miércoles se llevó a cabo la reunión paritaria entre el gremio de los trabajadores municipales, los funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos y autoridades del Concejo Deliberante en donde acordaron un aumento salarial del 8% en julio y 7% en agosto, alcanzando un acumulado de 66.3% durante este año. También se estableció el pase a planta y la categoría 10 para algunos empleados que ya estén en condiciones. Se confirmó que se otorgará una gratificación de 60 mil pesos para todos los empleados municipales activos.

La reunión fue encabeza por el secretario de Hacienda Diego Robles, y participaron la Directora General de Recursos Humanos de la municipalidad Mónica Gutiérrez, la concejala Daniela D’Amico, Viviana Carabajal en representación de los pasivos, y el secretario general del gremio municipal Pedro Mansilla, junto a parte de su equipo de trabajo.

Al finalizar el encuentro, Diego Robles expresó que “acordamos un incremento del 8% que vamos a liquidar ahora para que se perciba ya con los haberes los primeros días de agosto. Eso implica recuperar y cubrir la inflación acumulada hasta ahora y superarla en casi cinco puntos más” y agregó que habrá otro aumento de “un 7% en el mes de agosto, con lo cual vamos a llegar a un acumulado de 66,3% hasta ahora y nos vamos a volver a reunir en septiembre para tratar de definir lo que queda el resto del año”.

El funcionario resaltó que, además, “se acordó para aquellos empleados municipales que estén en condiciones el pase a planta y el pase a categoría 10, dependiendo de cada caso. Hay muchos de ellos que, como esto implica la firma de nuevos contratos y otra serie de cuestiones administrativas, no van a llegar a entrar en la liquidación, pero obviamente lo cobrarán por complementaria”.

Explicó que “con esto hasta el mes de septiembre ya tenemos una certidumbre para los trabajadores municipales de cómo va a ser su evolución salarial y para nosotros como administradores de cuál va a ser el costo salarial en estos próximos meses”.

Analizó que “como siempre en una negociación, uno trata de encontrar un punto de equilibrio entre las pretensiones de los representantes de los trabajadores y lo que podemos hacer nosotros como administradores responsables de los fondos públicos, que no vamos a comprometernos nunca en algo que no podamos pagar ni que condicione el normal funcionamiento del municipio”.

“El año pasado pudimos terminar con 10 puntos por arriba de la inflación y este año ojalá podamos transitar el mismo camino. Somos una gestión que no vino solamente a pagar salarios, sino a tener una mirada integral y una fuerte decisión política que implica poner en valor al empleado municipal en todos sus aspectos y hacerlos parte de las transformaciones de la ciudad. En eso no vamos a cambiar y no vamos a negociar”.

Robles confirmó también la “gratificación extraordinaria de 60 mil pesos para cada empleado municipal activo, que se va a estar abonando el día 10 de agosto”. Dijo que “para hacer frente a esto vamos a requerir una asistencia financiera, esto va a condicionar de alguna forma también los ingresos futuros, pero prevemos que lo vamos a poder afrontar. El pago va a ser el día 10 de agosto porque se espera que a esa fecha van a estar disponibles los fondos que vamos a solicitar”