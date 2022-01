Boca vs. Colo Colo, por el Torneo de Verano: formaciones, hora y TV en vivo

El Xeneize enfrentará al Cacique este lunes, desde las 21, por el Grupo A del Hexagonal que se disputa en el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata.

Fuente: TYC Sport

Con el objetivo de arrancar con el pie derecho este 2022, Boca enfrentará a Colo Colo de Chile este lunes, desde las 21, por el Grupo A del Torneo de Verano que se disputa en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Luego de varios días de una pretemporada “a la antigua”, colmada de trabajos de fuerza e intensidad para mejorar el estado físico de los jugadores, el Xeneize asumirá su primer compromiso del año y Sebastián Battaglia tiene en mente diagramar un equipo con varias sorpresas.

La aparición más resonante será la de Gastón Ávila, el joven zaguero que volvió tras su préstamo en Rosario Central y ocupará el sector que dejó vacante Marcos Rojo, ausente por una molestia muscular. Otra baja sensible será la de Agustín Almendra, quien discutió con el DT, no participó del último ensayo de fútbol y tampoco integra la lista de convocados para el choque con los chilenos.

El oriundo de Solano será reemplazado por Diego González. El Pulpo estará acompañado en la mitad de la cancha por Juan Ramírez y Alan Varela, quien volverá a tener una oportunidad desde el arranque. Asimismo, en la delantera estará Nicolás Orsini como referencia de área y, por los costados, Eduardo Salvio y Sebastián Villa.

Por el lado del Cacique, el técnico Gustavo Quinteros piensa repetir los mismos apellidos que derrotaron 2-1 el viernes pasado a Universidad de Chile, en su debut en el Torneo Hexagonal celebrado en tierras platenses.

La formación de Boca vs. Colo Colo, por el Torneo de Verano

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

La formación de Colo Colo vs. Boca, por el Torneo de Verano

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiano Falcón, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez y Gabriel Costas; Marcos Bolados, Juan Martín Lucero y Pablo Solari.

Los datos de Boca vs. Colo Colo, por el Torneo de Verano

Hora: 21

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi (Estudiantes de La Plata)

TV: Fox Sports Premium

Árbitro: Darío Herrera

El historial de Boca vs. Colo Colo

Se enfrentaron en 27 partidos

Boca ganó 17 veces

Colo Colo ganó 6 veces

Empataron 4 veces

Último antecedente: Boca 4 – 3 Colo Colo (27/3/08), por la Copa Libertadores 2008.

Contra qué equipos jugará Boca en el Torneo de Verano

Boca vs. Colo Colo, el 17/1 a las 21.

Boca vs. U. de Chile, el 21/1 a las 21.

Si gana su grupo: Boca vs. finalista Grupo B (San Lorenzo/Independiente/Talleres), el 25/1 a las 21.