Beveraggi: “La forma más eficiente de evitar el contagio es manteniendo las normas de seguridad”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi, hizo hincapié en reforzar las medidas sanitarias vigentes y pidió responsabilidad individual y colectiva ante la segunda ola de Coronavirus. En otro tramo, detalló que continúa el esquema de vacunación en la provincia, acorde al arribo de dosis a Santa Cruz.

En un nuevo mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente, Beveraggi recordó y marcó la importancia de reforzar las medidas de cuidado en consideración del incremento de casos en la provincia, tras la detección de la nueva variante Manaos en la localidad y en relación a la segunda ola del virus.

Al respecto, la funcionaria de la Cartera Sanitaria indicó que en la provincia “han aumentado notablemente el número de casos, el número de pacientes internados y las consultas a los servicios de emergencia”. En este sentido, Beveraggi remarcó que “la única forma de no acceder al sistema de salud o de requerir la internación, la cama o el acompañamiento de unidades de cuidados críticos, es no contagiarse”.

La subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud señaló que la forma más eficiente de evitar el contagio “es cuidándonos y manteniendo las normas de seguridad que enseñamos durante todo el tiempo de pandemia”.

Beveraggi recordó, además, que la vacunación no exime a la población de respetar las normas sanitarias ni de los contagios del virus y marcó: “La vacuna hace que nosotros podamos tener una mejor respuesta en nuestras defensas, que estén preparadas para recibir el virus, pero no garantiza que no contagiemos”. Por el contrario, de no continuar con las medidas vigentes, continuó, “estamos diseminando el virus a todos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos”.

En esta línea, Beveraggi hizo hincapié en que “seamos responsables de nuestra actitud”. En otro tramo, la funcionaria explicó: “Si bien desde el Ministerio de Salud se dispuso de estrategias de atención, necesitamos fuertemente tu compromiso, de tu cuidado y del cuidado comunitario, somos todos responsables de nuestra salud”. Asimismo, la subsecretaria señaló que “tenemos que tener en claro que la posibilidad de contagio está en cada uno, la responsabilidad de cuidarnos es personal”.

En paralelo, Beveraggi indicó que en la ciudad de Río Gallegos se habilitaron nuevas camas de terapia intensiva y terapia intermedia en el Hospital Militar: “Eso hace que podamos continuar con la asistencia, pero tenemos que tener en cuenta que todos somos responsables del cuidado en nuestras casas, en espacios laborales, en espacios de comercio y, sobre todo, en espacios culturales o de entretenimiento”.

Por último, recordó que la estrategia de vacunación para personas de riesgo continúa en la provincia en los diferentes vacunatorios provinciales y a partir de 35 años: “Recorda que la vacunación hace que nos defendamos mejor, pero seguí cuidándote porque la posibilidad de contagiar está permanente aún si estas vacunado”, concluyó Beveraggi.

Fuente: Prensa Gobierno SC