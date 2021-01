Beveraggi: “El aumento de la duplicación de casos es responsabilidad de todxs nosotrxs”

Lo manifestó la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi, durante el mensaje audiovisual diario del Ministerio de Salud y Ambiente. Asimismo se refirió a la necesidad de tener presente las medidas vigentes para evitar los contagios, la estrategia de vacunación y la sensación de falsa seguridad existente en la comunidad.

En el inicio del reporte de esta jornada, la Subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud destacó la importancia de compartir algunas reflexiones con respecto al momento epidemiológico y lo que está ocurriendo hoy en Santa Cruz.

La vacunación – Inmunidad

“Por un lado, se lleva adelante la estrategia de vacunar al personal de salud, tratando de llegar a todos los hospitales que tienen asistencia directa de pacientes COVID. Por otra parte, siguen aumentando los casos en todas las localidades y con aparición de nuevos casos en localidades que hasta hace dos semanas atrás tenían casos positivos pero no tenían requerimientos de internación”, expuso. Asimismo comentó que en este momento, el personal de salud está tratando de adquirir inmunidad para asistir siempre y durante la pandemia no enfermar al equipo de salud, aparecen nuevos casos. “Igual hay que sostener las medidas de cuidado. Que el personal asistencial se esté vacunando significa que podrá seguir asistiendo con menor probabilidad de enfermarse, pero no significa que se deje de cuidar porque ya está la vacuna circulando”, consideró.

“El aumento de casos hace que muchos de los mismos requieran internación y van a necesitar la estructura hospitalaria. El mejor remedio sigue siendo no enfermarse y la mejor manera para no enfermarse, es disminuir el contagio”, resaltó.

Falsa seguridad

En otra parte del mensaje, manifestó que hay una sensación de falsa seguridad que la da el hecho de haber tenido COVID o de estar obteniendo la inmunidad a través de la vacuna. “Eso hace que nosotros olvidemos las medidas de distanciamiento, el uso del tapabocas, lavado de manos, la ventilación de los espacios y que nos reunamos menos de diez personas conservando el distanciamiento social”, añadió.

“El hecho de adquirir inmunidad hace que uno se enferme menos y si adquiere la enfermedad sea en un grado más leve, disminuyendo la comorbilidad, pero no anula totalmente la posibilidad de contagiar o diseminar el virus. El entender estas cosas hace que no nos confiemos solamente en la vacuna o en el haber tenido la enfermedad, hace que mantengamos presente las medidas de siempre para asegurar que no nos enfermemos”, comentó.

Medidas y restricciones vigentes

Además realizó un repaso de las medidas de restricción vigentes en la provincia. “Tuvimos que adoptar ciertas restricciones y medidas para disminuir la circulación. Hay un aumento considerable de casos en estas últimas dos semanas y eso nos obliga otra vez a ver la necesidad de disminuir los contagios y disminuir la circulación en la comunidad”, explicó.

Además remarcó que existe la restricción para circular de 1:00 a 7:00 de la mañana. “En ese horario la circulación está restringida y si una persona tiene que circular tiene que tener un motivo fundamentado que haga que tengamos que circular en esas horas. Por lo tanto, van a encontrar en las zonas de circulación hay controles policiales”, detalló.

A la vez, indicó que esto ocurre en la ciudad de Río Gallegos y en otras localidades de la provincia que también tienen aumento de casos.

“El aumento de la duplicación de casos es responsabilidad de todos, razón por la cual volvemos a repetir las medidas de siempre tales como: Evitar las reuniones sociales, mantener la distancia, usar el tapabocas en lugares cerrado o cuando se está con otras personas, ventilar los lugares y permanentemente facilitar el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel para los procesos cotidianos”, explicó.

A tener en cuenta en los espacios de trabajo

En cuanto a las medidas a tener presentes en los espacios de trabajo, Beveraggi insistió en la importancia de respetar las condiciones antes mencionadas. “Mucha gente que considera que al no tener síntomas está fuera de riesgo, es necesario que tenga en cuenta que esta enfermedad puede ser asintomática, cursarla sin síntomas y uno ser portador y llevar la enfermedad a otros que frecuentamos”, subrayó. En ese sentido, agregó: “No concurrir a los lugares de trabajo si aparecen algunos síntomas, no esperar a tener fiebre para hacer el hisopado. En los Centros Operativos se continua hisopando como siempre a partir de tener dos síntomas para que así sea más rentable el estudio. Mientras se espera el resultado, se debe guardar aislamiento social obligatorio porque el hecho de esperar un resultado quiere decir que tenemos mucha posibilidad de ser portadores”.

Antes de concluir, la Autoridad de la Cartera Sanitaria Provincial, destacó que repasar estas medidas, asegura que se pueda controlar la duplicación y evitar los contagios.

