Basura marina, otro efecto negativo de la pesca INDNR en la Milla 201

Un 20% de las basuras marinas tienen su origen en las actividades marítimas, entre ellas la pesca. Argentina cumple estrictas normas de tratamiento de la basura, pero fuera de nuestra ZEE unos 500 buques extranjeros operan sin respetar, entre otras cosas, las normas internacionales en materia de prevención de la contaminación marina.

Fuente: Revista Puerto

La contaminación oceánica producto del constante vertido de residuos de origen tanto terrestre como marino, es una preocupación a nivel global. Ya en la década pasada, el estudio “Basura marina: un desafío mundial”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organización Conservación Oceánica, publicado el Día Mundial de los Océanos 2009, alertó sobre el “problema global creciente de la basura marina”. El pasado 5 de junio, y con motivo de la celebración del 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, se remarcó la preocupación por la contaminación oceánica por plásticos, instituyéndola como tema central del evento.

La acumulación de basura marina y su impacto en el ecosistema constituye una problemática actual de progresivo monitoreo. Estos desechos marinos, principalmente los plásticos, se fragmentan de forma paulatina en trozos cada vez más pequeños que pueden ser consumidos por seres vivos de la base de la cadena alimentaria. Los plásticos son confundidos con alimento por peces, pájaros, tortugas o mamíferos marinos (ballenas o delfines). Diversos experimentos de laboratorio llevados a cabo con pequeños crustáceos, ostras y peces, demuestran que la ingestión de microplásticos no es inocua, sino que puede llegar a inducir impactos fisiológicos que deriven en una reducción de la fertilidad y un aumento de la mortalidad de forma significativa. La Agencia de Medio Ambiente de EEUU ha identificado hasta 267 especies marinas que consumen por error estos residuos. El PNUMA estima que esta contaminación mata cada año a más de un millón de aves y a unos cien mil mamíferos marinos.

Un informe de Greenpeace titulado “Basuras en el mar”, calcula que tan sólo un 15% de la basura que se vierte al mar termina en las playas. El 70% se hunde y el otro 15% queda en la columna de agua. Ello pone en evidencia la cantidad de basura que queda en los mares fuera de la vista de todos, pero provocando graves daños ambientales.

A nivel global se considera que un 20% de las basuras marinas tienen su origen en las actividades marítimas, entre ellas la pesca. Por lo tanto, el sector pesquero es también uno de los que debe involucrarse en acciones de prevención y mitigación del problema. Los pescadores pueden contribuir a reducir el volumen de basuras marinas a través de la aplicación de buenas prácticas en materia de gestión de residuos.

Nuestro país está dando señales muy positivas en ese sentido. La reciente iniciativa para la identificación de las artes de pesca liderada por la Subsecretaría de Pesca o las prácticas de limpieza de playas instituida en Chubut son pasos concretos en esa dirección. Sin embargo, aún falta mucho para resolver el problema, lo que no se logrará sin una acción conjunta de los gobiernos, la industria y la ciudadanía en general para luchar contra la contaminación por plásticos, avanzando hacia una economía circular, que transforme y reutilice los desechos para proteger el medio ambiente.

A pesar de los esfuerzos incipientes a nivel global, donde se ejerce la pesca Ilegal, No Declarada o No Reglamentada (INDNR), no existe ningún tipo de regulación para el vertido de desechos en el mar. Es así que en dichos sectores comienza a evidenciarse la acumulación de residuos plásticos en los fondos de pesca y en la columna de agua. Un caso notorio lo constituyen las Islas Galápagos, pero también el área denominada como “Agujero Azul”, aledaña a nuestra Zona Económica Exclusiva, es utilizada como un enorme vertedero. Era esperable. En ella operan anualmente alrededor de 400 a 500 buques pesqueros extranjeros, la mayoría de ellos dirigidos a la captura de calamar, en forma totalmente desregulada, sin respetar, entre otras cosas, las normas internacionales en materia de prevención de la contaminación marina.

A diferencia del estricto tratamiento de la basura que realiza la flota nacional, fuertemente regulada por la Prefectura Naval Argentina mediante la ordenanza 2/98 DPAM, en virtud del Anexo V del Convenio MARPOL 73/78, que prohíbe arrojar al mar todo tipo de plástico, e impone severas restricciones a la descarga de otros tipos de basuras, en altamar los buques extranjeros suelen arrojar todos los desperdicios al mar (orgánicos e inorgánicos), dado que permanecen largas temporadas operando en los distintos caladeros del mundo, y les sería muy difícil acumular la basura a bordo hasta su retorno a puerto.

Si consideramos el volumen de desechos inorgánicos que se genera en promedio en un potero nacional en una marea de pesca (unos 8 m3, los cuales es receptado en puerto al final de cada viaje), compuesto principalmente por plásticos, y extrapolamos ese volumen a la flota de poteros extranjeros presentes en el área durante al menos 5 meses al año, ello resulta en la escalofriante cifra de unos 14.000 m3 de basura por año sólo correspondiente a la flota potera extranjera, a la que habrá que adicionarle la basura desechada por las flotas arrastreras y palangreras (al menos 50-90 buques más) que también operan en forma desregulada en el sector conocido como milla 201. Para darnos una idea gráfica del volumen de basura total que sería arrojado anualmente al mar en ese sector, éste permitiría, por ejemplo, llenar toda la extensión de una cancha de básquetbol con una pila de basura de más de 30 metros de alto. Si el 70% de esa basura va a parar a los fondos marinos, entonces la degradación del lecho y de la fauna que lo habita será más que significativa.

Ante tal grado de contaminación, ¿qué se puede hacer?

En primer lugar, debemos partir de la premisa de que la contaminación por basuras generada por la pesca desregulada en el sector próximo a la ZEE de nuestro país afecta el fondo marino. Dado que gran parte de esos fondos corresponden a la plataforma extendida que ha sido reconocida como perteneciente a Argentina por la Comisión de Límites de la Plataforma de Naciones Unidas, entonces puede asumirse que dicha contaminación por acumulación de basuras afecta a nuestra plataforma submarina, que constituye una extensión de nuestro territorio en el mar, y a los organismos que viven en contacto con el fondo (sésiles o sedentarios), sobre los cuales nuestro país ejerce soberanía y tiene derechos exclusivos y excluyentes de explotación por imperio del artículo 77 de la CONVEMAR.

En este caso cabe preguntarse si el gobierno argentino puede hacer extensivo el cumplimiento de los estándares internacionales de gestión de contaminantes y basura impuestos a la flota argentina a toda la flota que opera en el sector denominado como “agujero azul”, o al menos a aquellos buques que pescan sobre los sectores reconocidos por la ONU como parte de la extensión de nuestra plataforma submarina. En principio creemos que en virtud de lo establecido por la CONVEMAR es probable que sí lo sea, aunque, dado lo delicado del caso, correspondería consultar a especialistas en derecho del mar.

Sólo diremos aquí que la CONVEMAR, en su Parte XII, consagra expresamente el derecho del Estado Ribereño (como también su obligación) en relación a la tutela del medio marino (Art. 192). Dentro de dicha Parte la Convención responde a nuestro interrogante de forma expresa, afianzando el poder de policía soberano en cabeza del Estado Ribereño para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

También en el artículo 194 inciso 1, le garantiza al Estado interesado la facultad de tomar medidas de carácter individual o de forma conjunta, para prevenir, reducir y controlar la contaminación. Estrictamente en su inciso tercero, se establece la potestad justificada de injerencia en cabeza del Estado Ribereño en pos de prevenir, reducir o controlar la evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente las de carácter persistente, desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o por vertimiento, así como también toda contaminación derivada de los buques. También se destaca la facultad de dicho Estado en orden a la “Vigilancia y Evaluación Ambiental” consagrado en el artículo 204. Por último y en específico, el artículo 208 aborda el derecho soberano del Estado a intervenir en relación a la contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos sujetos a la jurisdicción nacional ya sea esta una consecuencia directa o indirecta de la actividad ejercida sobre dichos fondos.

Lo expuesto pone en evidencia que el cuerpo legal mencionado contempla el derecho del Estado Ribereño a intervenir en el ejercicio del derecho a la libertad en alta mar de terceros Estados, motivado por una real o potencial contaminación del medio marino bajo su dominio, considerando incluso la posibilidad de efectuar inspecciones físicas sobre aquellos buques de pabellón extranjero con el objetivo de prevenir la contaminación del medio (Art. 226).

Para comenzar a analizar las posibilidades regulatorias que nuestro país pueda tener en la actividad de embarcaciones extranjeras en la milla 201 en aspectos como el analizado y otros de importancia económica y estratégica, proponemos el establecimiento de un foro de discusión nacional compuesto por especialistas en la materia. Este foro, con participación de distintas instituciones involucradas en la pesca y profesionales destacados en derecho internacional marino, podría constituir un buen primer paso para avanzar hacia el encuentro de alguna solución a las variadas problemáticas que la pesca INDNR genera en el Atlántico Sudoccidental.