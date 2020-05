Barril Criolllo: Dudas Sobre La Conveniencia

Anoche la reunión entre el ministro de Producción de Nación -Matías Kulfas-, gobernadores y representantes de operadoras y refinerías se extendió hasta tarde. ¿El motivo? No todos estaban de acuerdo con un decreto de un barril criollo a u$s45, incluso con decisiones que quedarían en manos del estado, entre ellas el precio del combustible.

Hoy el barril a nivel internacional ronda los u$s30 y la diferencia con el barril criollo pondría en jaque a algunas empresas. Para graficar la situación: el combustible no subiría su precio, por lo tanto las refinerías no quieren pagar un barril mas caro sin poder trasladar el mayor costo al precio final. Las productoras de petróleo deberán pagar regalías por u$s45 y aquellas que exportan (por lo cual caerían las retenciones como un aspecto positivo a resaltar) recibirán por pago u$s30. La ecuación no cierra. Dejar las retenciones en 0 no es menor, porque sería un aspecto de importancia para poder mantener la actividad.

Incluso algunos sectores temen que podría haber un impacto negativo en las inversiones con posibilidades de que si se convierten en inviables en el país, se destinen a otros lugares.

El barril comenzaría a regir con fecha 1 de mayo y hasta fin de año. La situación no es sencilla. Si bien las provincias productoras se verían beneficiadas al momento de liquidar regalías, en el caso puntual de Chubut, apuntaba a un acuerdo voluntario entre productores y refinadoras con respecto al precio del barril que contemplaba una compensación para la provincia por la diferencia de precio.

Un problema que se presenta con el decreto que se pondría en marcha es que el estado regularía desde el precio del combustible hasta como deberían ser las inversiones, muy distinta a la situación actual de libre mercado, algo que de todas maneras no significa una reactivación del sector.

Estas horas serán decisivas para saber si todo avanza como se planteó desde el Gobierno o hay algún tipo de cambio. Anoche, en la mesa de negociaciones por supuesto que estaba YPF, que según se supo apoyaría la decisión de Nación. El presidente de la compañía -Guillermo Nielsen- no participó del encuentro, en su lugar estuvo el nuevo CEO Sergio Afrronti, sentado al lado de Kulfas.

