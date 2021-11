Bajan derechos de exportación para productos elaborados del mar argentino

En un extenso y arduo trabajo, el equipo liderado por el Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Carlos D. Liberman, logró consensuar con economía una reducción -en algunas posiciones arancelarias a 0%- para productos de la pesca con valor agregado y mano de obra nacional, con destino exportación al Mercosur.

Hacia fines del año 2019, el Honorable Congreso de la Nación dio forma a la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que facultó, hasta el 31 de diciembre de 2021, al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podía superar los límites allí previstos. Tenía fundadas razones para apalear la difícil situación económico social y productiva, que meses adelante se incrementaría como consecuencia del COVID-19 y su impacto en la actividad. A raíz de aquello, el Legislativo tomo determinaciones correctivas y sociales que, implicaban un desaliento a ciertas actividades en pos de incentivar otras.

Pasado el tiempo, dos años más tarde, cuyo tiempo estipulado vencía el 31 de diciembre próximo, ya con la idea de propinar incentivos al empleo, la mano de obra y las exportaciones, el Sr. Presidente de la Nación, bajo el decreto Nro.754/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, es decir ya tiene carácter de promulgado, en sus considerandos esgrime que, mediante los Decretos Nros. 230/20 y 1060/20 se fijaron alícuotas de Derechos de exportación para diferentes mercaderías, en su mayoría productos agroindustriales e industriales, y se incluyeron determinadas posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.).

Además, que la escala de alícuotas propuesta está regida por una lógica de promoción del desarrollo e incentivo a la producción y las exportaciones de las cadenas productivas pesqueras con el objetivo de generar una mayor presencia territorial, promover el agregado de valor y potenciar la creación de empleo . Considerando prioritario promover la exportación de productos de merluza común, langostino y calamar en presentaciones para el consumo final que sean elaborados mediante procesos que se completan enteramente en la REPÚBLICA ARGENTINA, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto en cuestión, bajó al 1% el denominado derecho de exportación (retenciones) en varias nomenclaturas común del Mercosur y otras, directamente las llevo a 0%, como el caso de la merluza procesada en tierra en envases domésticos.

Detrás de esta buena noticia para el sector manufacturero e industrial, hubo mucho trabajo, desde hace tiempo (y lo veníamos adelantando) con el afán de incentivar la mano de obra, dar valor agregado a la materia prima producto de la industria extractiva primaria en el mar argentino e incrementar sustancialmente el valor económico de nuestras exportaciones, el Subsecretario de Pesca tiene en agenda, no solamente de bajar las “retenciones” a las exportaciones dentro del Mercosur, sino que en un futuro mediato, se trabaja duramente para incentivar a todas las posiciones arancelarias de productos con valor agregado.

A partir de hoy, si se hace máxima agregación de valor en el langostino, a ciertos productos finales se lo bajó al 1%, mientras que la merluza procesada en tierra, en envases para tamaño directo en supermercados “al retail” se eliminó por completo el tributo.

Dias atrás, cuando el CFP sesionó en Mar del Plata, el Dr. Carlos D. Liberman, hablando con PESCARE decía que era su afán trabajar con la cartera del Ministerio de Economía, más precisamente con el Lic. Martin Guzmán, para buscar la forma de bajar las retenciones a productos procesados, elaborados y manufacturados.

En concreto, es un fuerte compromiso de las actuales autoridades de la subsecretaria de pesca de la nación y DNCyFP, impulsada por el Dr. Liberman y Dr. Suarez respectivamente, para generar consensos, y persuadir al ex Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y al actual, Dr. Julián Domínguez, para en conjunto, llevar a la agenda del Ministro Martin Guzmán, una propuesta superadora apostando fuerte en el impacto que puedan tener las medidas en el sector del empleo formal y genuino y a futuro, con una fuerte transformación de la materia prima, buscando tender a cero toda retención para incentivar al sector manufacturero exportador, medida que culminó con broche final con la firma del Sr. Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, en una fuerte apuesta y mensaje al sector.

Consultados algunos referentes de la exportacion, nos decian que ahora el gran desafío es que una empresa pesquera pase a ser, la tarea extractiva, el eslabón inicial de un proceso por el cual la materia prima sea transformada en destino final el consumo en supermercados del Mercosur y de Europa. Destacando así, que un buque pesquero es una herramienta mas, en el proceso transformador, no el fin en la actividad.

No fue una tarea fácil, ya que desde economía podía interpretarse como un proceso de desfinanciar los ingresos públicos, (nada sencillo discutir con el equipo económico del Ministerio de Economía) pero, con un trabajo logrado de la subsecretaria, se demostró que era importante arriesgar a ese costo apostando a que la industria entienda de una vez, que el negocio de la Argentina no es vender materia prima sino alimento procesado con destino directo al consumo en supermercados. De esta manera, no solamente se apunta a la generación de empleo e industria nacional, sino a buscar el bienestar de compatriotas que mediante el trabajo puedan tener un lugar más digno, generando desarrollo para los pueblos y ciudades que lo practican. Un hecho para destacar.

