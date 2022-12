Ayrton Gardoqui, el joven revelación del automovilismo

El piloto de la provincia de Santa Cruz habló con Radio Nuevo Día 100.9 sobre su llegada al GT2000, donde logró cosechar dos victorias. «Fuimos de menor a mayor, me preparo mucho y espero que todo eso se vea reflejado», afirmó.

Fuente: Nuevo Día

Ayrton Gardoqui se sumó hace poco más de un año al campeonato de automovilismo de velocidad GT2000 y, gracias a su esfuerzo y dedicación, logró destacar rápidamente. El piloto de la Provincia de Santa Cruz pudo imponerse en la categoría GT3, donde cosechó dos victorias.

«Está categoría tiene mucha velocidad de curva, una fuerte capacidad de frenado y va muy pegado al piso. Son los autos que en tiempo van más rápido en los circuitos que giramos y para aprender son lo mejor», dijo el volante santacruceño en comunicación con Radio Nuevo Día 100.9.

Ayrton se dedicaba anteriormente al fútbol, pero el afán de aventurarse a nuevas experiencias lo llevó a quitarse los guantes de arquero y volcarse de lleno en el automovilismo. De hecho, es una disciplina heredada de su padre, Rafael, quien es un reconocido piloto de la provincia.

«Dejar el fútbol fue algo totalmente personal y, a razón de eso y de la pasión familiar, me surgió la posibilidad de ver cómo me sentía con los autos», expresó al respecto.

Tras probar diferentes categorías nacionales y de fórmula, Ayrton -con el apoyo y asesoramiento incondicional de su padre- tomó la determinación de competir en la GT2000: «La elegimos porque nos gustó. Tiene un parque grande y para ser los primeros pasos consideramos que era la mejor opción”.

Se trata de un campeonato, especializado en Sport prototipos, que se corre únicamente Buenos Aires y cuenta con distintos circuitos.

«El circuito nueve es el que más me gusta. La verdad que no esperaba terminar el año con cinco podios y con dos victorias. Fuimos de menor a mayor, me preparo mucho y espero que todo eso se vea reflejado», afirmó.

Asimismo, el joven que logró sobresalir rápidamente como piloto precisó que en 2023 va a seguir en GT3, «con el mismo equipo y mismo auto y trataremos de pelear el campeonato y en transcurso del año veremos si se da la posibilidad de hacer alguna prueba en alguna categoría de fórmula o poder asistir a una carrera».

«Se suman más autos y competitividad y estamos contentos con la categoría. Lo tomo como un aprendizaje y siempre que podemos vamos para delante, tratando de mejorar día a día», añadió.

En ese sentido, hizo hincapié en que la preparación física y mental es crucial en un deportista de alto rendimiento, más aún si debe conducir un auto que puede alcanzar los 150 caballos de fuerza.

«Yo personalmente lo trabajo con un psicólogo deportivo y después tengo un preparador físico para tratar de ir mejorando en esas situaciones. En el auto de carrera pasa todo a mucha velocidad y mientras mayor poder de resolución tengas, vas a tener una ventaja”, comentó.

Para cerrar, Ayrton remarcó: «Con mi papa lo disfrutamos y hacemos todo juntos y desde el primer día me aconsejó. Nos apasiona y estamos muy feliz de lo vivido este año».