Avanzada gremial por un frente común del sector

La semana comenzó con una importante reunión llevada a cabo entre gremios vinculados al sector pesquero. En una de las sedes de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, confluyeron varios gremios portuenses, además de la CGT local, el Sindicato de Empleados de Comercio y el Consorcio Portuario.

¿La idea? La que ya vienen desarrollando desde el 18 de agosto, donde confluyeron varios gremios portuarios para hacer un frente en común.

Ayer, se firmó un Acta de Constitución del Frente Trabajadores del Mar Argentino, Portuarios, Navales de la Industria Procesadora y la Explotación Offshore.

Abordaron temas varios, pero con denominadores en común: paritarias y exploración offshore pero por sobre todo unificación de criterios.

Uno de los convocados –y que estuvo presente- fue el presidente del Consorcio Regional Mar del Plata, Gabriel Felizia, quien dejo algunas frases “de alto voltaje” en el breve diálogo que mantuvo con PESCARE

¿A qué atiende su presencia junto a los gremios portuarios?

Acompañándolos en la conformación de este Frente que tiene, la verdad, una historia, que es la historia de la Argentina, que son los mejores momentos de la historia argentina, de las y los trabajadores, que cuando se ponen adelante y cuando caminan juntos, unidos, para llevar adelante esto que tiene que ver con defender estratégicamente al puerto de Mar del Plata, a la ciudad de Mar del Plata, a nuestra región y a la Argentina toda, en esto que es el offshore.

Lo que están haciendo es poner por delante lo colectivo a lo individual y por eso conforman esta mesa.

¿Qué acciones directas se pueden lograr desde el Consorcio mismo para para con los gremios?

Nosotros venimos trabajando ya en una estrategia que tiene que ver con esto. Primero fue la tarea de revertir, cuando las cosas no venían bien y algunos iban a la justicia, como hizo el Intendente Montenegro y nos generaban algunos problemas en cuanto a lo que nosotros planteábamos que era una oportunidad. Que esa oportunidad había que explorarla, que había que saber que antes de decir “no”, lo que había que hacer es estudiar y a partir de ahí, tomar decisiones.

Lo que están planteando hoy los y las trabajadores, es que además hay que prepararse para esa oportunidad que viene y es generando, lo que nos tienen que dar la oportunidad cierta, justamente, del desarrollo de la región.

¿Molesta que la provincia va para un lado y el municipio para otro en referencia a las offshore?

Esto es una equivocación del intendente en todo caso, la provincia va para el lado de las y los trabajadores, la provincia va para el lado de la sociedad, la provincia va para el lado del desarrollo de la Argentina y el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. No sé para dónde va el intendente.

¿Cree usted que puede cambiar la decisión que ha tomado en referencia a ese tema el intendente de Mar del Plata?

Ya está cambiando de posición. Está retrocediendo en su posición original. Sabemos que ha presentado un escrito, o sea que está entendiendo lo que la sociedad dice, lo que todos decimos que esta es una oportunidad, que no la tenemos que perder.

Uno de los representantes de los gremios portuarios y que tal vez haya sido quien comenzó con la difusión de la exploración offshore, es el titular del SIMAPE Pablo Trueba, quien también dialogó con nuestro portal… y quien también dejó un “entrelíneas” contundente.

¿Qué es lo que están armando a través de estas reuniones de distintos gremios portuarios?

Es un frente en común para encarar los nuevos desafíos que tenemos por delante, tanto sea las paritarias individuales que cada gremio tenga, para aunar criterios, como también fortalecer el futuro. El futuro es la industria offshore. Offshore significa “costas hacia afuera”. Esto es una realidad, hoy un medio muy importante de Mar del Plata, decía que Equinor, que es la empresa que va a empezar a hacer las perforaciones, ya está armando las licitaciones.

La actividad petrolera le va a representar a Mar del Plata un derrame de puestos de trabajo, como ha sido en distintas partes del mundo. Mar del Plata lo necesita. Se necesita mucha logística portuaria, eso tiene que ver con la estiba, con guincheros, mucho transporte.

Tiene que ver con personal embarcado de todo tipo. Mucho trabajo en tierra, porque todos los accesorios, todo lo que es insumos, van a salir de tierra para ser transportados a las plataformas.

Cuando se habló en un momento de la crisis ambiental, esta empresa, Equinor, que tiene más de 6.000 plataformas en el mundo y tiene promedios de la costa a sus ciudades de 50 km, como en Brasil, acá está a 380 km de la costa. Está a 1100 metros de profundidad, está debajo del talud continental, o sea que ni siquiera habría posibilidad de un derrame, y en un caso de derrame no podría llegar a la costa de Mar del Plata.

Esto que usted dice, de ser así, echaría por tierra muchas especulaciones que hubo al respecto.

Todo lo que se dijo fue en pos de un juego político barato. Como le decía a un colega tuyo, Mar del Plata no se puede perder esta oportunidad, no nos puede pasar lo de las pasteras de Gualeguaychú. Esas pasteras eran para Gualeguaychú. Terminaron en Fray Bentos, una ciudad enfrente, que lo único que los separa son 300 metros del río y mucha gente tiene que cruzar ese puente para ir a trabajar a Fray Bentos, no podemos perder esta oportunidad.

Si bien este frente nace para discutir cualquier coyuntura que tenga que ver con el puerto, la pesca, la actividad en sí misma, la industria naval, hoy estamos mirando a futuro que es lo que se viene, que son nuevos puestos de trabajo.

¿Qué otros temas han abordado en la reunión?

Algo que estamos mirando con mucha preocupación es el tema del parque naval que tiene Mar del Plata con respecto a los buques grandes pesqueros, merluceros fresqueros, que realmente, ya necesitan un cambio. Lo cierto es que la legislación vigente no permite traer usados de afuera, salvo que sean barcos nuevos.

No todos tienen la posibilidad de poder acceder a eso, hemos perdido barcos, que se han perdido por su vida útil, sus permisos de pesca se perdieron y la gente ha quedado en la calle, por no permitirse al menos tener, dentro una moderación, buques usados ingresados al país hasta que se pueden hacer nuevos en Argentina, siendo que Argentina todavía no tiene una autarquía industrial.

Tiempo al tiempo, hay que dar todas las posibilidades. Estas son los temas que se discuten aparte de las paritarias, también las cuestiones las cuestiones políticas, que tienen que ver con lo que recién te mencionaba.

Mencionó el tema paritarias y estamos en una etapa de apertura de las mismas de acuerdo a lo que suscribieron meses atrás, ¿este frente se va a encargar de hacer un pedido en común o seguirán cada uno por su lado pero siguiendo un mismo criterio?

Exacto. Cada uno tiene su paritaria por sus distintas aristas, pero sí vamos a aunar criterios. Por ejemplo hemos acordado, que los acuerdos que se hagan, de ahora en más, no sean por seis meses, tendrían que ser por tres, por lo que se viene.

Después cada uno discutirá su porcentaje, cada uno discutirá su tipificación, por así decirlo, pero lo cierto es que se aúnan criterios. Lo que sí estuvimos coincidiendo todos, es que no hay que cerrar nada hasta el año que viene, por ejemplo nosotros cerramos el primer semestre, pero entendiendo, como viene todo, hay que cerrar un primer trimestre de acá a noviembre/diciembre y luego volverse a sentar hasta cerrar el año por la situación del país.

En la reunión estuvieron prácticamente cada uno de los sectores representados, aunque se notan algunas ausencias.

Se ha invitado a todo el mundo. Me consta porque yo mismo los he invitado y yo mismo he recibido la negación a participar, con sus distintas justificaciones, todas son válidas, pero han sido todos invitados.

¿A qué puede atender esa negativa a participar?

Me reservo el derecho a opinar, por respeto.

Así culminó una reunión que va a intentar nuclear a distintos gremios, en un año con mucha participación gremial.

Si bien, tiene un tenor político relevante, donde de fondo se juega ciudad-puerto, lo concreto es que se logró comenzar a unificar criterios con la idea de promover acciones. No esta mal, los gremios unificados podrían tener mayor preponderancia en la actividad pesquera y petrolera.

Algo que en forma impensada podría gatillar por el lado de las cámaras empresarias, en la que, cada cual atiende su juego, mientras se orquestan distintas variantes, donde en los últimos meses, las marplatenses y representativas de la flota local, han perdido sustancial terreno, frente a los gremios ahora nucleados, y por sobre todo, frente a otras representaciones que están tomando mayor relevancia y participación. A ver si despierta Mar del Plata y se vuelve al protagonismo que la actividad amerita.