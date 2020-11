Avanza la creación de la localidad de Tucu Tucu

Organismos del Estado Provincial se reunieron para avanzar con en el Proyecto de Ley que pretende crear el pueblo del Tucu Tucu en la zona conocida con el mismo nombre en la margen norte del río San Martín, orientada al desarrollo turístico y el fomento del desarrollo local.

Además en la décimo tercera sesión del Período Ordinario de la Legislatura Provincial, diputados y diputadas aprobaron el Proyecto de Resolución nº634 que solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros que, a través de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico, instruya la realización de estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para su emplazamiento.

En este contexto, el diputado Martín Chávez afirmó que: “El concepto de desarrollo local tiene actualmente una enorme vigencia y engloba diferentes corrientes de pensamiento. Desde nuestra perspectiva, y alineados con los ejes de gobierno de Alicia Kirchner, sostenemos que el desarrollo local es una estrategia a partir de la cual las ciudades pueden posicionarse en el contexto global para captar no solo nuevas inversiones si no que también, posicionarse estratégicamente para ser un destino turístico como ya lo son las localidades de El Calafate y El Chaltén. Sin embargo, no solamente buscamos el incremento del desarrollo turístico para nuestra Provincia, sino que también bregamos para que ese desarrollo sea sostenible, preservando los recursos y oportunidades para las generaciones futuras”.

El Tucu Tucu es una región ubicada a 60 kilómetros de Las Horquetas, intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 35, habiéndose trasformado en una zona turística por excelencia, muy distante de cualquier otro centro poblado. En efecto, desde Lago Posadas a El Chaltén no hay asentamiento poblacional alguno.

Para finalizar el legislador sostuvo que: “la creación del pueblo de Tucu Tucu potenciará la industria del turismo post pandemia, logrando la ocupación efectiva de un territorio prácticamente deshabitado en una zona estratégica de frontera, en el convencimiento de que el único camino que nos permitirá crecer es el del respeto por nuestra identidad y soberanía provincial, potenciando la industria del turismo santacruceño tan buscado como destino por personas de todo el mundo. El mundo del turismo se encuentra en medio de una crisis sin precedentes. La pandemia ha causado estragos a lo largo y ancho del globo y Santa Cruz tiene que prepararse estratégicamente para competir en el mercado. Los amplios recursos naturales y vida silvestre son ejes claves de competitividad, factores que atraerán a viajeros”.



Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz