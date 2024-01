Ausencia y presencia confirmada

La Federación de Vóley Argentina (FeVA) dio a conocer los equipos incriptos para la, próxima a comenzar, edición de la Liga Nacional Masculina. Catorce van a ser los equipos. Entre estos no habrá ningún santacruceño. AMUVOCA, con ganas de participar, tuvo que desistir de la idea por falta de apoyo económico. El vóley federado de nuestra provincia tendrá igualmente un abanderado. Se trata de Gonzalo Pedernera. El sanjulianense integrará el equipo de la Selección Menor.

Fuente: diario Tiempo Sur

Catorce equipos van a estar jugando la próxima edición de la Liga Nacional de Vóley Masculino. Certamen este, cuya primera etapa se va a disputar entre el 19 y el 27 de este mes, en Santa Fe. La segunda será ya en febrero, del 17 al 24, en La Rioja.

En la venidera edición no habrá sextetos de Santa Cruz. Uno de los últimos en participar de una competencia nacional fue AMUVOCA. El equipo de El Calafate estuvo jugando la pasada temporada en la Liga Argentina, máximo certamen del vóley de nuestro país que organiza y fiscaliza la Asociación de Clubes (ACLAV).

Los entonces dirigidos por Gabriel Bonano, con menos presupuesto que el resto de los participantes, no lograron hacer pie en la divisional. El elenco municipal entonces perdió la categoría ni bien llegado a la misma. Quedó, así, condenado a jugar nuevamente por el ascenso. Los resultados no acompañaron a AMUVOCA en su travesía por la elite del vóley argentino. Pero, es cierto, que el conjunto calafateño dejó una muy buena imagen. Compitiendo con sus propias armas y hasta siendo anfitrión de un inolvidable fin de semana en el cierre de la fase clasificatoria del pasado campeonato. Estuvo, se puede decir, a la altura, tanto adentro como afuera de la cancha. Eso lo llevó a ser tenido en cuenta por la ACLAV y recibir una invitación especial de la propia entidad cuando, en septiembre pasado, se bajó Paracao. El elenco entrerriano acusó problemas económicos y dejó así un lugar vacante en la máxima categoría del torneo que ya está marcha. Sitio, vale la pena recordar, que finalmente no fue ocupado por nadie. Once, entonces, son los equipos que están jugando este año en la elite del vóley argentino.

AMUVOCA tuvo que rechazar la invitación debido a que los que en un principio apoyaron, ahora dejaron de hacerlo. Tanto fue así que el no de los calafateños fue más allá de jugar en la Liga Argentina. También AMUVOCA tuvo que renunciar a la idea de ser parte de la Liga Nacional. Se quedó sin chicha ni limonada, como quien dice. No por cuestiones propias. Ni de organización ni deportivas. Más bien ajenas. De plata. En tiempos de recortes, el deporte es no esencial. O, para no generalizar, el vóley en particular. Pasa en Entre Ríos, pasa en Santa Cruz. Le pasó a Paracao y ahora también a AMUVOCA.

Quien va a jugar este campeonato es Gonzalo Pedernera. El canterano de CEDEFYS será parte del equipo que presentará la Selección Menor Argentina. Los dirigidos por Rodrigo Martínez Granados, con edades entre 19 y 21 años, buscarán rodaje competitivo midiéndose contra los muchos y muy buenos equipos del ascenso argentino. La Albiceleste cerró el 2023 con una concentración en el CeNARD, en CABA. Antes de Navidad, Pedernera y el resto de sus compañeros trabajaron en doble turno. Sumaron horas en el gimnasio y también en la cancha. Además, tuvieron la posibilidad de jugar algunos amistosos. El último de estos, frente a Vélez. En los próximos días, Martínez Granados y sus chicos volverán al trabajo. Ya pensando en cerrar la preparación y viajar a Santa Fe listos para competir. Los otros equipos que serán, junto con la Selección Menor Argentina, parte del venidero torneo ya fueron confirmados. También, días atrás, se dieron a conocer las zonas de la etapa regular. Sorteo mediante, las mismas quedaron armadas así:

Zona A

Libertad

Santa Fe

Ferro

CABA

Social Monteros

Tucumán

Salta Vóley

Salta

Estudiantes

La Plata

Vélez Sarsfield

CABA

UVT

San Juan

Zona B

CEF 5

La Rioja

Regatas

Corrientes

Waiwen

Comodoro Rivadavia

Córdoba Vóley

Córdoba

Villa Dora

Santa Fe

Ateneo

Catamarca

Normal 3

Rosario

Selección Menor Argentina

FeVA

En esta primera parte del certamen, los equipos se enfrentarán todos contra todos. A una ronda y siempre dentro de cada uno de los grupos. La definición será por puntos. Los cuatro mejores por zona jugarán la segunda parte dentro de la fase Campeonato. Los otros, en la de Permanencia. Unos irán por el título, los demás intentarán no perder la categoría. Vale la pena recordar que dicho torneo contará con la organización y la fiscalización de los dirigentes de la Federación de Vóley Argentina (FeVA).