Auditoría de la FDA en establecimientos pesqueros

Un investigador de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se encuentra en Argentina y lleva a cabo una ronda de visitas en frigoríficos que exportan a dicho destino. “No tuvimos no conformidades”, revelaron desde SENASA.

Fuente: Revista Puerto

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos pondera la transparencia como valor fundamental y mantiene vínculos con los organismos sanitarios de aquellos países que exportan alimentos a Estados Unidos a partir de las inspecciones de las instalaciones con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria.

Un representante de la FDA se encuentra en Argentina donde lleva adelante una serie de auditorías en distintos establecimientos productivos que elaboran alimentos y exportan a dicho país, entre los que figuraron frigoríficos de la pesca en Mar del Plata.

Robert Calais, investigador de la FDA que llegó al país, verificó las condiciones en que se encuentran las plantas que exportan a Estados Unidos. En cada establecimiento la auditoría demoró dos días en completarse y abarcó todos los procesos de la cadena productiva: arribo de materia prima, reproceso, congelado, envasado y rotulaciones de la mercadería.

De acuerdo al listado que tuvo acceso este medio, en las dos últimas semanas la comitiva de la FDA visitó las empresas Isla de los Estados, Apolo Fish, Lacar Fish, Coomarpes, Taturiello y Comercial INAL.

“Nos dijo que habíamos sido sorteados”, confió un industrial que ofició de anfitrión de Calais. La auditoría tiene una vigencia de cinco años para la FDA y la planta mantiene la certificación durante ese lapso, salvo que surja alguna falencia y sea SENASA el que la retire, reveló.

“Todavía no tenemos un informe final porque es muy reciente, pero en la recorrida no tuvimos no conformidades, solo comentarios de oportunidades de mejoras”, revelaron desde SENASA. Desde el organismo acompañaron al investigador estadounidense, quien no hablaba castellano, para ayudarlo en la interacción con los trabajadores, veterinarios e ingenieros y personal del área de seguridad e higiene.

En la lista de establecimientos que tenía la FDA también aparecían: Centurión del Atlántico (Ushuaia); Arela SRL (Puerto Madryn); Asudepes (Mar del Plata) Iberconsa (Puerto Madryn); Inverpesca (Mar del Plata); Red Chamber Argentina (Puerto Madryn); Argenova I (Santa Cruz); Crustáceos del Sur (CABA); Bahía Grande (CABA); Illex Fishing SA (Mar del Plata); Iberpesca (Rawson) y Cooperativa Mar Azul (Puerto Deseado).

La FDA utiliza para identificar a las empresas que serán inspeccionadas un método particular. Se sustenta en un perfil de riesgo general y transversal, respaldado en el riesgo de inocuidad de los alimentos asociado con el producto, la fabricación y el historial de cumplimiento de la empresa, así como las tasas de rechazo de productos a los que se les negó la entrada a los Estados Unidos.

Las exportaciones pesqueras a Estados Unidos en el primer semestre alcanzaron las 13.815 toneladas que generaron 104 millones de dólares. Una cuarta parte es langostino entero y cola y la merluza negra aporta 20% del total.

El país del norte se ubica en la tercera posición dentro de los principales destinos de la producción pesquera y las divisas generadas representan 12,5% del total que aporta el sector. El año pasado se ubicaba en el segundo lugar a esta altura del año con 16.929 toneladas comercializadas que generaron 118 millones de dólares.