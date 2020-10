Argentina Y Brasil Buscan Potenciar El Intercambio De Productos Energéticos

Los gobiernos de Argentina y Brasil avanzaron en el análisis del proyecto del gasoducto Uruguayana – Porto Alegre que permitiría suministrar gas natural al vecino país, y en la oportunidad de profundizar el intercambio comercial de GNL, GLP y naftas y derivados.

Fue en el marco de un plenario de Integración Energética Binacional que se realizó mediante videoconferencia, con la participación del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el ministro de Energía de Brasil, Bento Albuquerque.

Los tres funcionarios «coincidieron en la necesidad de profundizar la integración energética entre ambos países como salto cualitativo en la relación bilateral», informó la Embajada argentina tras la reunión.

Martínez, por su parte, destacó la necesidad de que «esta mesa binacional de trabajo no sea una excepción sino que sea algo permanente, para el desarrollo tanto del pueblo brasileño como del argentino».

?El armado de esta mesa nos va a dar las herramientas para poder fortalecernos con un horizonte. Tenemos la intención de fortalecer este esquema de trabajo para buscar la mayor sinergia entre ambos pueblos. Es muy importante estar hoy escuchando los temas que vamos a continuar discutiendo?, agregó Martínez.

Durante el encuentro, el funcionario argentino propuso que «en petróleo y gas, así como nosotros tenemos experiencia en los no convencionales, y ustedes en la exploración off shore, sería importante compartir ambas experiencias, para hacer más viables los desarrollos tanto para Argentina como para Brasil».

Además, el ex presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados adelantó que próximamente va a anunciar un plan de estímulo a la producción de gas y que se van a estudiar «los mecanismos posibles para la evacuación de la producción de ese gas hacia Brasil».

«Tenemos que ser respetuosos de la visión federal que tiene nuestro gobierno. Trabajaremos las propuestas con la opinión de las provincias en las que queramos avanzar con los proyectos energéticos», señaló el secretario del área energética.

Por su parte, Scioli puso énfasis en las oportunidades de integración en el sector del petróleo y el gas con los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina y Pre-Sal, el mega yacimiento marítimo en Brasil.

Durante la reunión, también se conversó «acerca de los avances en el proyecto del gasoducto Uruguayana – Porto Alegre, que se unirá a los gasoductos proyectados en el país para unir Vaca Muerta con la frontera brasileña».

Ambos países se encuentran también trabajando en conjunto para profundizar el intercambio comercial energético, que hoy representa casi 500 millones de dólares anuales.

En ese contexto se destacó la idea de «potenciar el intercambio de gas natural, GNL, GLP y naftas y derivados», además de abordarse «los temas de intercambio en energía nuclear y eléctrica».

El ministro Albuquerque afirmó que «el encuentro de hoy es un paso importante para la continuidad de los trabajos de integración energética entre ambos países» y agradeció al embajador Scioli «su rol decisivo para llevar a cabo este primer encuentro».

En la reunión estuvieron también presentes los diplomáticos de la Embajada Argentina en Brasil, todos los miembros del gabinete del Ministerio de Energía de Brasil y el embajador brasileño en Argentina, Sergio Danese.

Fuente: depetroleo.com