Argentina-Brasil: Conversaciones Para La Construcción De Un Gasoducto En Vaca Muerta

(Depetroleo-Gonzalo Díaz). Brasil está en conversaciones con Argentina sobre la posible construcción de un gasoducto de gas natural de 5.000 millones de dólares a partir del esquisto de Vaca Muerta, dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, durante su transmisión semanal en vivo.

«Estamos en negociaciones con Argentina. Gas de Vaca Muerta. Sucederá algún día, porque no es fácil empezar a importar gas, se necesitan gasoductos», dijo Bolsonaro, según informó Reuters(1).

Se estima que un oleoducto costará u$s 3.7 mil millones en Argentina y otros u$s 1.2 mil millones en Brasil, según estimaciones de Reuters. Bolsonaro no dijo cómo se financiaría el proyecto.

Un gasoducto de esquisto Vaca Muerta en Neuquén podría ser una opción para reducir los precios del gas natural en Brasil, según el presidente brasileño.

Brasil está en conversaciones con Argentina sobre la posible construcción de un gasoducto de gas natural de u$s 5.000 millones a partir del esquisto de Vaca Muerta, dijo Bolsonaro.

Este año, Brasil está importando mucho gas natural licuado (GNL) debido a la peor sequía en el país en casi un siglo(2).

Brasil está importando tanto GNL este año que los volúmenes están cerca de los niveles que se ven generalmente en países de Europa y Asia, mientras el sistema eléctrico del país sudamericano lidia con la peor sequía en 91 años.

La combinación de electricidad de Brasil depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, que representó más del 75% de la generación de electricidad en 2020, según datos de la Agencia Internacional de Energía(3).

Además, Brasil espera atraer a las grandes petroleras a nuevos proyectos en aguas profundas que emplearían tecnología de extracción baja en carbono(4).

Fuente: depetroleo