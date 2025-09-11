Aprueban campañas para evaluar la centolla

El Consejo Federal Pesquero aprobó, en su sesión del 4 de septiembre, la realización de dos campañas de evaluación de centolla en aguas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La decisión fue adoptada por unanimidad y busca determinar la evolución del recurso en dos zonas clave de manejo: el Área Central y el Área Sur.

En el caso del Área Central, el operativo se iniciará el 15 de septiembre con la participación de cinco buques congeladores que deberán comenzar las tareas de forma simultánea. Se estima una duración máxima de quince días, condicionada por las características operativas y el clima. Las actividades se concentrarán en aguas del Golfo San Jorge, bajo jurisdicción de Chubut y Santa Cruz.

Por su parte, la campaña en el Área Sur comenzará en octubre, una vez finalizadas las tareas en la zona central. Participarán seis buques congeladores de las compañías Bentónicos de Argentina S.A., Wanchese Argentina S.R.L., Centomar S.A. y Crustáceos del Sur S.A, y también se prevé un máximo de quince días efectivos de pesca. En este caso, la cobertura se extenderá a aguas bajo jurisdicción nacional, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los objetivos principales son determinar la distribución espacial, la estructura de longitudes de caparazón, la abundancia relativa y el estado general del stock de centolla, además de generar un índice de abundancia estandarizado que permita comparar la evolución interanual de la especie.

El Consejo estableció que las capturas realizadas durante las campañas se descontarán de la Captura Máxima Permisible que se fije para cada área, según lo disponga la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera en coordinación con las provincias.

Con estos relevamientos, las autoridades buscan reforzar la información científica sobre la centolla, un recurso de alto valor comercial cuya explotación requiere de un monitoreo constante para asegurar su sustentabilidad a largo plazo.

Fuente:Tiempo Sur