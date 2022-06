AONI: conocé los detalles del primer activo digital de bioeconomía circular de Santa Cruz

Se trata de un proyecto basado en nuevas tecnologías de web 3.0, que propone convocar inversiones para el desarrollo de proyectos de bioeconomía circular.

Fuente: Noticias d Santa Cruz

En el marco de la PDAC 2022 de Canadá, la feria minera más importante del mundo, el Gobierno de Santa Cruz presentó AONI; un proyecto basado en nuevas tecnologías de web 3.0 que propone convocar inversiones para el desarrollo de proyectos de bioeconomía circular.

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli dio detalles de este proyecto que despertó el interés de inversores internacionales.

AONI, que significa “sur” en la lengua Tehuelche, es el nombre de este activo pionero en gobernanza ambiental. Tiene como visión preservar y regenerar ecosistemas en uno de los biomas más preciados del planeta, la Patagonia Austral.

La gobernadora Alicia Kirchner y el equipo de trabajo del Gobierno de Santa Cruz viene trabajando en el desarrollo de proyectos vinculados a la tecnología web 3.0 y los activos digitales desde 2019.

A partir de la Feria Minera PDAC, Santa Cruz dio a conocer AONI una plataforma que permitirá dar a conocer distintos proyectos ambientales a desarrollarse en la provincia y promover la inversión de los mismos a través de su tokenización.

En diálogo con LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; y el presidente de Fomicruz S.E, Esteban Tejada; dieron a conocer detalles de este activo digital de bioeconomía circular, que sin dudas implica un gran aporte para la provincia y la región.

Recursos propios

En primera instancia, Perincioli explicó que el objetivo del Gobierno es dar a conocer estos proyectos que la provincia financia con recursos propios. “Globalizarlos y darle la posibilidad a cualquier inversor del mundo que se interese y pueda acompañarlo con el financiamiento que necesitamos para concretarlos», indicó.

A la vez, destacó que los proyectos incluidos en AONI “están enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU; tienen relación al cuidado del ecosistema, la biodiversidad y teniendo en cuenta los efectos adversos del cambio climático en el mundo, entre otros temas». Pero la protección ambiental no es el único objetivo de estos proyectos. Además, se busca que las propuestas estén vinculadas a la filosofía de la bioeconomía circular.

Ambos funcionarios resaltaron el interés que despertó el proyecto en empresarios internacionales. Al respecto Esteban Tejada, remarcó que la provincia está en un momento en el que está hablando con todas estas empresas. “Invitando a inversores a que se asocien con la provincia, ya que la propia Gobernadora garantiza la seguridad jurídica y es de sumo interés”, agregó.

Sobre las expectativas con AONI, Tejada dijo: “Una de las características que le veo a este proyecto y al uso de tecnología, es que ya estamos conviviendo con esto. Hay un montón de herramientas que usamos en nuestra vida diaria y que están basadas en la tecnología blockchain. Esto hace que tenga un optimismo muy grande porque al ser global, tenemos todos el mismo objetivo y nos permite el cuidado del ambiente”.

A su vez, expresó que a través de esta nueva herramienta se puede dar mayor participación y eso es lo sorprendente. “Estas son acciones que ya concreta la provincia, pero las hace paso a paso, con su presupuesto”, remarcó.

AONI

“El proyecto tiene algunas características propias de nuestra identidad que son importantes y que van desde el nombre AONI que tiene que ver con el sur. Es un proyecto del sur sobre el bioma de la Patagonia”, agregó.

Respecto a AONI como una herramienta para atraer inversiones, el presidente de Fomicruz S.E., Tejada se refirió al formato de esta plataforma. Y expresó: “El proyecto es un “Token”, es decir, un activo digital de la tecnología blockchain basado en proyectos ambientales”.

“Lo que tiene como característica la blokchain es que es descentralizada y segura; por un montón de cuestiones que son innatas a este tipo de tecnologías y dan absoluta trazabilidad”, sintetizó.

Finalmente, el ministro Perincioli, remarco que AONI “no es una criptomoneda pero si utiliza la misma tecnología”. “Tampoco podríamos hacerlo porque en el país no está regulado y por lo tanto no es legal. Invertir como provincia en algo de riesgo alto como es una criptomoneda, en mi cargo como Ministro de Economía no lo haría porque son fondos públicos”, aseveró.

“Con esta propuesta estamos muy conformes y no hay riesgo económico alguno, en todo caso genera la oportunidad de conseguir mayores inversiones”, añadió.